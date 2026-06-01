Drifttekniker till Biologisk behandling
Renova Aktiebolag / Teknikjobb / Göteborg Visa alla teknikjobb i Göteborg
2026-06-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Renova Aktiebolag i Göteborg
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag. Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova. Läs mer på https://www.renova.se
Vi söker nu en engagerad medarbetare till Renovas anläggning där vi tar emot matavfall samt trädgårdsavfall.
Du kommer att arbeta på en arbetsplats med gott kamratskap och varierande arbetsuppgifter. Tillsammans på anläggningen arbetar idag 9 medarbetare. Gruppen ansvarar för driften av Biologisk behandling.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan omfatta såväl praktiska som administrativa delar. Exempel på arbetsuppgifter innebär att hantera vårt vågsystem, övervaka och sköta driften och använda olika typer av arbetsmaskiner för att hantera material. Du kommer vara en del av ett flertal processer, där varje steg är som ett kugghjul i en kedja.
Drift av anläggningen omfattar bland annat:
• Service och information till besökande kunder och entreprenörer.
• Kontroller av inkommande och utgående material.
• Skötsel och underhållsarbeten av våra ytor ute och inne på anläggningen.
• Daglig rondering och ta hand om upptäckta fel eller brister.
• Administrativt arbete, till exempel uppföljning, rapportering, och beställningar samt bemanning av våghuset för in- och utvägning.
Till anläggningen kommer både interna och externa kunder. Vi arbetar med ett arbetssätt som vi kallar delaktigt förbättringsarbete. Detta innebär att du deltar i utvecklingen av anläggningens drift genom ett aktivt förbättringsarbete.
Anläggningens öppettider är måndag-torsdag kl 6:00-21:45 samt fredagar kl 6:00-17:00. Kvalifikationer
Detta behöver du:
• Gymnasiekompetens eller motsvarande yrkeserfarenhet.
• Utbildningsbevis för hjullastare.
• IT- kunskap.
• B-körkort krävs för tjänsten.
• Kommunicera väl på svenska i tal och skrift.
Det är bra (meriterande) om du:
• Behärskar ytterligare språk.
• Har utbildningsbevis för truck eller traverskort.
• Har erfarenhet från arbete vid avfallsanläggningar eller liknande arbete.Anställningsvillkor
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.Övrig information
På Renova får du vara med och bidra till ett hållbart samhälle!
Vi tillämpar obligatoriskt drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen. Vid en eventuell anställning kommer vi även att begära utdrag ur belastningsregistret.
Renova arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträvar en jämn fördelning bland våra medarbetare avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
Renova har upphandlade avtal via Göteborgs Stad. Vi undanber vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vill du komma i kontakt med facklig är välkommen att ringa till Renovas växel på 031-61 80 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renova Aktiebolag
(org.nr 556108-3337), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Gullbergs Strandgata 20-22 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Renova Kontakt
George Johanen george.johanen@renova.se 031-618018 Jobbnummer
9939650