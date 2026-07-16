Vi söker familjerådgivare
Fagersta kommun / Socialsekreterarjobb / Fagersta Visa alla socialsekreterarjobb i Fagersta
2026-07-16
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fagersta kommun i Fagersta
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.Publiceringsdatum2026-07-16Beskrivning
Familjerådgivningen arbetar på uppdrag av Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner. Mottagningen finns i Fagersta och Du har din anställning vid Individ- och familjeomsorgen i Fagersta kommun. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med möjlighet att forma och utveckla verksamheten. I Fagersta finns möjlighet att arbeta brett, kreativt och förebyggande.
Vi vill att hela ditt liv fungerar och vi är öppna för individuella lösningar utifrån just din livssituation. Vi välkomnar även dig som har pendlingsavstånd och är beredda att hitta lösningar för att underlätta.
Som familjerådgivare möter du i första hand par med samlevnadsproblem, som vill förändra sin situation. Du kommer att vara en av två anställda familjerådgivare. Familjerådgivningen är en självständig verksamhet utan myndighetsutövning. Arbetet är omgärdat av lagstadgad sträng sekretess och ingen journalföring förekommer.
Blir du vår nästa nöjda medarbetare?Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Du har ett självständigt terapeutiskt ansvar och gör bedömningar, planerar och genomför arbetet utifrån de sökandes behov och önskemål. Du möter människor som ofta är i kris. Samtalen kan vara klargörande, bearbetande, reparations- eller separationsarbete. Nya familjekonstellationer ställer höga krav på familjernas flexibilitet. Du kan bidra i dessa frågor med vägledande samtal. Barnens situation lyfts alltid fram i samtalen.
Familjerådgivningen strävar efter ökad kunskap och medvetenhet i frågor om samlevnad. Vi har ett intresse av aktuell forskning och deltar i relevanta föreläsningar. Vi har regelbunden samverkan och extern handledning med familjerådgivningarna i Sala och Köping. Vi samverkar med andra aktörer i frågor rörande bl a våld i nära relationer. Arbetet innehåller också inslag av förebyggande utåtriktad verksamhet, exempelvis Familjecentraler och Mödrahälsovård.Kvalifikationer
Du är utbildad socionom eller har likvärdig utbildning med adekvat vidareutbildning motsvarande minst psykoterapiutbildning steg 1. Vi söker dig som har erfarenhet av terapeutiskt arbete. Varje besökare är unik, det krävs inlevelseförmåga och flexibilitet i mötet. Önskvärt är erfarenhet av kvalificerat behandlingsarbete samt egenterapi. Utbildning i familjeterapi och/eller sexologi är meriterande.
Du har som person förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du har förmåga och vilja att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har en stark egen drivkraft, är prestigelös och ser lösningar framför hinder. Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B körkort är ett krav.
Är du intresserad av att arbeta terapeutiskt med relationella problem? Välkommen med din ansökan!
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta Kommun
(org.nr 212000-2106), https://fagersta.se
Bangårdsgatan 1 (visa karta
)
737 40 FAGERSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorgen Kontakt
Vision Vision vision@fagersta.se 0223-44258 Jobbnummer
10004758