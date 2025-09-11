Vi söker extra serveringspersonal

Strandflickorna AB / Servitörsjobb / Lysekil
2025-09-11


Vill du bli en del av vårt härliga gäng?
Nu söker vi extrapersonal till serveringen - kvällar & helger!
Vi letar efter dig som är:
Social
Framåt och lösningsorienterad
Trivs i ett högt tempo och gillar att ge gästerna det lilla extra
Har du tidigare erfarenhet av servering är det ett plus. Om inte, så lär vi dig!
Hos oss får du jobba i en mysig miljö med härliga kollegor och nöjda gäster
Låter detta som dig eller någon du känner?
Skicka din ansökan till personal@strandflickorna.se
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: personal@strandflickorna.se

Arbetsgivare
Strandflickorna AB (org.nr 556521-0555), https://strandflickorna.com/
Turistgatan 13 (visa karta)
453 30  LYSEKIL

Jobbnummer
9504988

