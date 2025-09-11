Vi söker extra serveringspersonal

Vill du bli en del av vårt härliga gäng? Nu söker vi extrapersonal till serveringen - kvällar & helger! Vi letar efter dig som är: Social Framåt och lösningsorienterad Trivs i ett högt tempo och gillar att ge gästerna det lilla extra Har du tidigare erfarenhet av servering är det ett plus. Om inte, så lär vi dig! Hos oss får du jobba i en mysig miljö med härliga kollegor och nöjda gäster Låter detta som dig eller någon du känner? Skicka din ansökan till personal@strandflickorna.se Vi ser fram emot att höra från dig!