Vi söker erfarna konsumentförpackare
Om tjänsten
Som konsumentförpackare kommer du att arbeta med att packa och förbereda produkter för leverans till både butik och slutkonsument. Rollen passar dig som gillar ett högt tempo, har god fingerfärdighet och trivs i ett strukturerat arbetsflöde. Arbetet sker dagtid 07:30-16 med start omgående!
Arbetsuppgifter
Packning och etikettering av livsmedelsprodukter
Kontroll av kvalitet och hållbarhetsmärkning
Säkerställa att produkterna uppfyller företagets krav
Följa hygien- och säkerhetsrutiner
Bidra till ett positivt och effektivt arbetsklimat
Profil & bakgrund
Är noggrann, ansvarstagande och effektiv
Trivs med rutiner och ett fysiskt arbete
Har lätt för att samarbeta
Klarar av att stå och gå under större delen av dagen
Har god förståelse för hygien- och säkerhetskrav inom produktion
Tidigare erfarenhet från livsmedelsproduktion eller packning
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
