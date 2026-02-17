Vi söker erfarna konsumentförpackare

Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Göteborg
2026-02-17


Om tjänsten
Som konsumentförpackare kommer du att arbeta med att packa och förbereda produkter för leverans till både butik och slutkonsument. Rollen passar dig som gillar ett högt tempo, har god fingerfärdighet och trivs i ett strukturerat arbetsflöde. Arbetet sker dagtid 07:30-16 med start omgående!
Arbetsuppgifter

Packning och etikettering av livsmedelsprodukter

Kontroll av kvalitet och hållbarhetsmärkning

Säkerställa att produkterna uppfyller företagets krav

Följa hygien- och säkerhetsrutiner

Bidra till ett positivt och effektivt arbetsklimat

Profil & bakgrund

Är noggrann, ansvarstagande och effektiv

Trivs med rutiner och ett fysiskt arbete

Har lätt för att samarbeta

Klarar av att stå och gå under större delen av dagen

Har god förståelse för hygien- och säkerhetskrav inom produktion

Tidigare erfarenhet från livsmedelsproduktion eller packning

Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7244309-1846684".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Boxflow Staffing Syd AB (org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Ingenjörsgatan 2 (visa karta)
411 21  GÖTEBORG

Arbetsplats
Boxflow

Jobbnummer
9747978

