Vi söker erfarna inköpare!
Som inköpare arbetar du med inköpsprocessen. Du ansvarar för planering av inköp, kontakt med leverantörer och att säkerställa ett kontinuerligt inflöde av varor. Rollen innebär även arbete med ekonomi, uppföljning av prognoser, fakturahantering och rapportering.
I rollen:
• Planera och genomföra inköp baserat på prognoser och efterfrågan.
• Kontinuerlig kontakt med leverantörer för beställningar, uppföljning och problemlösning.
• Säkerställa att artikelinformation är korrekt och uppdaterad i vårt affärssystem.
• Fakturahantering, ekonomisk uppföljning och rapportering kopplat till inköp.
• Identifiera och hantera avvikelser eller problem i leveranskedjan.
• Delta i utveckling och förbättring av inköpsprocesser för ökad effektivitet.
• Samarbeta med andra avdelningar för att säkerställa att material och produkter finns tillgängliga när de behövs.Profil
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av inköp och/eller ekonomi.
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
Har god kommunikationsförmåga och kan bygga relationer med leverantörer och kollegor.
Trivs med att arbeta i ett systematiskt affärssystem.
Goda kunskaper i Svenska och Engelska- tal och skrift.
Känns detta som en spännande möjlighet? Skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n
