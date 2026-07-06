Vi söker en teamledare till Öhlins Group!
Uniflex AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-06
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Öhlins är ett i grunden svenskt företag med global närvaro, specialiserat på avancerade fjädringssystem för motorcyklar, bilar och mountainbikes. I närmare 50 år har Öhlins teknik bidragit till hundratals världsmästartitlar inom motorsport.
Sedan januari 2025 är Öhlins en del av Brembo Group, världsledande inom bromssystem. Tillsammans driver de innovation och utveckling framåt med fokus på prestanda, hållbarhet och framtidens mobilitet.
Hos Öhlins står kundens behov i centrum. De arbetar med passion, tillit och respekt – och tror på kraften i samarbete och teknisk nyfikenhet. Här får du vara med och forma nästa generations prestandateknik i en miljö där idéer får ta plats.
Om tjänsten Öhlins kultur bygger på ett gemensamt engagemang för att leverera exceptionella lösningar för deras kunder – oavsett om du är på vägen eller på banan. Motiveras du av lagarbete, har ett högt engagemang och känner ansvar att påverka, Öhlins erbjuder en plats där dina idéer och ledarskap kan växa.
Är du en person med arbetsvana inom produktion, med tidigare ledarskaps erfarenhet, och mycket god samarbetsförmåga att leda i en dynamisk miljö, vill du vara med och effektivisera våra arbetssätt inom produktionen. Trivs du i en koordinerande roll, där du bidrar till att säkerställa effektiva, kvalitativa och strukturerade informations-, produktions-, och arbetsflöden, där du ges möjlighet till att utvecklas som ledare, tillsammans med övriga Team Leaders och Produktionschefer i din närhet. Då kan det vara dig vi söker!
Arbetsuppgifter · Leda och fördela det dagliga arbetet inom delar av produktionen
• Säkerställa att leveranser sker i tid och enligt kvalitet
• Samordna med andra intressenter (tex. inom produktion, inköp, kundservice, godsavdelningen m.fl.)
• Arbeta aktivt med förbättringsarbete och utveckling av rutiner
• Rapportering till Produktionschef
Vem är du?
Krav: · Godkänd gymnasieexamen
• Erfarenhet av produktion eller teknisk kompetens
• Tidigare ledarskapserfarenhet
• God datorvana, gärna erfarenhet av affärssystem (t.ex. IFS, SAP, Monitor)
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Din personliga profil och karaktär:
• Ansvarstagande ledare med förmåga att engagera andra
• Strukturerad och lösningsorienterad
• God kommunikations-, och samarbetsförmåga
Öhlins förmåner · Subventionerad lunch i personalrestaurangen
• Fri tillgång till eget gym på arbetsplatsen
• Årligt friskvårdsbidrag
• Gemensamma aktiviteter (t.ex. innebandy, ishockey, golf, skidresa, ban-dagar för auto och MC),
• Rabatter på deras egna produkter,
• Subventionerade priser på naprapati och massage
• Rabatter på produkter och tjänster genom Benify förmånsportal.Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8021269-2086619". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Kontakt
Uniflex Support info@uniflex.se +46855536800 Jobbnummer
9993218