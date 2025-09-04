Vi söker en stödassistent - två gruppbostäder i Järfälla
Vill du arbeta nära människor och bidra till en trygg och strukturerad vardag? Vi söker en stödassistent till en delad tjänst mellan två LSS-gruppbostäder i Järfälla - ett med äldre brukare (65+) och ett med blandad åldersstruktur. Brukarna har omfattande behov och du kommer att ge individuellt anpassat stöd i vardagen.
Du arbetar med personlig omvårdnad, kommunikation, struktur och trygghet - alltid utifrån individens dagsform och behov. Tjänsten innebär arbete på två arbetsplatser, vilket kräver flexibilitet.
Tillsvidareanställning, heltid Dag/kväll samt varannan helg Intervjuer sker löpande - sök redan idag!Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
* Stöd vid matlagning, tvätt och personlig hygien
* Medicinhantering och följa med på läkarbesök
* Planera veckor och dagar med hjälpmedel som bildstöd
* Delta i fritidsaktiviteter och utflykter
* Vara stödperson och följa upp genomförandeplaner
* Dokumentera i Lifecare och planera insatser via BOETKvalifikationer
* Utbildad undersköterska eller likvärdig utbildning
* Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
* Kunskap om lågaffektivt bemötande, kommunikation och tydliggörande pedagogik
* God svenska i tal och skrift
* Datorvana och trygg i att dokumentera
Meriterande
* Erfarenhet från äldrevård
* Körkort (bil finns på arbetsplatsen)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och självständighet. Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på länken nedan.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller.
