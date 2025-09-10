Vi söker en ställare inom formsprutning
2025-09-10
Vill du vara en nyckelperson som säkerställer effektiv formsprutning och hög produktkvalitet? Vi letar nu efter dig som är engagerad och tekniskt intresserad till vårt produktionsteam inom formsprutning. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en stimulerande miljö där kvalitet och samarbete är i fokus.
Arbetsuppgifter - Formsprutning och maskinställning i moderna produktionsmiljöer Ställa och rigga formsprutningsmaskiner enligt produktspecifikation.
Utföra maskininställningar och optimera processparametrar för bästa resultat.
Kvalitetskontroller av producerade detaljer samt dokumentation av avvikelser.
Underhåll och enklare reparationer av verktyg och maskiner.
Delta i förbättringsarbete för ökad effektivitet och kvalitet i tillverkningen.
Samarbete med produktionsledning och kvalitetstekniker för att säkerställa leverans och produktstandard.
Kvalifikationer - Erfarenhet av formsprutning och tekniskt intresse Erfarenhet av arbete inom formsprutning eller liknande produktion är meriterande.
Teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet.
Förmåga att läsa och tolka ritningar och teknisk dokumentation.
Grundläggande IT-kunskaper och vana att använda produktionssystem.
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Engelska är meriterande.
B-körkort ses som en fördel.
Personliga egenskaper - Noggrannhet, problemlösningsförmåga och laganda Du är självgående och ansvarstagande i ditt arbete.
Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Du har ett öga för detaljer och kvalitet.
Flexibel och lösningsorienterad vid förändringar och utmaningar i produktionen.
Strukturerad och ordningsam med förmåga att prioritera arbetsuppgifter.
Vi erbjuder - Utvecklingsmöjligheter inom formsprutning En stimulerande arbetsmiljö med fokus på teknik och kontinuerlig förbättring.
Kollektivavtal, god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor.
Möjlighet till utbildning och kompetensutveckling internt och externt.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Chans att vara med och driva teknik och förbättringsarbete inom formsprutning.
Ansökan - Sök tjänsten som ställare inom formsprutning idag
Är du redo för nästa steg i din karriär inom produktion och formsprutning? Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev redan idag! Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan. Vi välkomnar mångfald och söker personer med olika erfarenheter och bakgrunder.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
