Lastbilschaufför med C-körkort dagtid | Göteborgsregionen
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2026-06-18
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Lastbilschaufför med C-körkort – dagtid | Göteborgsregionen
Vill du ha ett chaufförsjobb där dagarna varierar, du får frihet under ansvar och möjlighet att påverka din lön?
Nu söker vi ytterligare en C-chaufför till vårt mindre åkeri med ung personal, schyssta villkor och moderna bilar.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Vi söker nu en lastbilschaufför med C-behörighet till ett uppdrag för ett miljöföretag i Göteborgsregionen.
Heltid, dagtid
Arbetstider: 06:00–15:00 eller 07:00–16:00
Start: Snarast
Utgångspunkt: HML i Mölndal (du startar och avslutar varje dag här), om du inte har Lastbilen hemma.
Körning i Göteborgsregionen enligt planerad rutt
Du kommer att köra:
Wellbalar
Oljefat
Farligt avfall
Pallgods m.m.
Fordonet är en 11-pallars Iveco 7-tons lastbil med öppningsbar sida.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du inte bara ett jobb – du får en arbetsplats som lyssnar på dig.
Hög lön – med möjlighet att påverka din lön själv
Betald introduktion och upplärning (1–2 veckor)
Nya, fräscha lastbilar
Arbetskläder och utrustning anpassad efter dina behov och önskemål
Tydlig planering och frihet under ansvar
Ett mindre åkeri där du inte är "en i mängden"
kollektivavtal
Förmåner:
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Privat sjukvårdsförsäkring
Företagsevent
Resultatbonus
Möjlighet att ha lastbien hemma om man så önskar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs i ett högt tempo, gillar variation och möter kunder med ett professionellt och trevligt bemötande.
Du:
Är punktlig och ordningsam
Är flexibel och pålitlig
Gillar att ta ansvar och arbeta självständigt
Ansvarskänsla för din egna lastbilKvalifikationer
C-körkort
YKB
Digitalt förarkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet som lastbilschaufför (minst 1 år)
ADR-intyg grund styckegodsSå ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Skicka din ansökan till:
Vi ser fram emot att höra från dig!
Mvh Tony Andersson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
info@nysatertransport.se
E-post: info@nysatertransport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nysäter Transport AB
(org.nr 556915-6374)
Brogatan 12 (visa karta
)
431 30 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tonys Reapriser AB Jobbnummer
9969232