Vi söker en skolkurator
Gluntens Montessoriskola AB / Kuratorjobb / Uppsala Visa alla kuratorjobb i Uppsala
2025-08-07
Visa alla jobb hos Gluntens Montessoriskola AB i Uppsala
Vi söker dig som är utbildad kurator, gärna med erfarenhet från arbete i skola eller med barn och ungdomar. Du är ansvarstagande och trygg i din vuxenroll samt har förmågan att möta varje barn individuellt. Det är viktigt att du kan agera professionellt och tålmodigt även i svåra och pressade situationer. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samtidigt som du är duktig på att bygga och behålla relationer med elever, kollegor och föräldrar.
Som skolkurator ingår du i vårt Elevhälsoteam som också består av specialpedagoger, socialpedagog, rektor och skolsköterska.
Enskilda- och gruppsamtal med elever samt kontakt med Vårdnasahavare och Socialtjänsten ingår i arbetsuppgifterna.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 70%.
Din ansökan ska innehålla ditt CV och ett personligt brev.
God svenska i tal och skrift är ett krav.
Tillträde enligt överenskommelse
Månadslön enligt överenskommelse
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Välkommen med din ansökan redan idag!
Då urval och intervjuer sker löpande kan tjänsterna komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag 2025-08-17
Gluntens Montessoriskola är en fristående skola i Uppsala. Vi har drygt 85 medarbetare och ca 550 barn/elever (inklusive barn i förskolan). Barnen kan börja i förskolan som ettåringar och kan vara kvar i vår skola till och med årskurs 9. Vi har motiverade elever och engagerade föräldrar. Glunten är en arbetsplats med många engagerade, flexibla och kompetenta medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17
E-post: ansokan@glunten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kurator". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gluntens Montessoriskola AB
Ekeby Bruk 10 A (visa karta
752 63 UPPSALA Kontakt
Rektor
Mikaela Mosca rektor@glunten.se Jobbnummer
