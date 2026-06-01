Vi söker en projektledare
Meter Bygg & Entreprenad AB söker erfaren och driven byggprojektledare — Stockholm
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda kvalitativa byggprojekt i Stockholmsområdet? På Meter Bygg & Entreprenad får du möjlighet att arbeta i en professionell, lagorienterad miljö med tydligt ansvar och stor påverkan över gestaltning, kvalitet och projektresultat. Vi erbjuder utveckling mot rollen som entreprenadsansvarig i en organisation med korta beslutsvägar och högt engagemang.
Om rollen Som byggprojektledare ansvarar du för projekt från tidig projektering till överlämning. Projekten varierar i storlek och innehåll och omfattar om- och tillbyggnad, renovering samt servicearbeten åt både privat och offentlig sektor. Du blir en central kontakt mellan beställare, kollegor, konsulter och entreprenörer och ingår i ett erfaret och sammansvetsat team där kvalitet, kostnadskontroll och tidsdisciplin är ledstjärnor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda projekt genom samtliga faser: förstudie, projektering, upphandling, produktion och slutskede.
Ansvara för tidplaner, budget och projektekonomi samt löpande uppföljning och prognoser.
Upphandla och styra underentreprenörer, leverantörer och konsulter.
Granska projekteringshandlingar, ritningar och tekniska beskrivningar för att säkerställa funktion, kvalitet och regelöverensstämmelse.
Samordna med beställare, myndigheter, skyddsombud och övriga intressenter.
Dokumentera, rapportera och ta fram beslutsunderlag.
Driva arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor; BAS-P/BAS-U där det är aktuellt.
Vem är du? Du kombinerar teknisk kompetens med affärs- och kundfokus. Du arbetar strukturerat, kommunicerar tydligt och tar egna initiativ för att lösa utmaningar. Du trivs både i självständiga uppdrag och i team där kunskapsdelning värdesätts.Publiceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning (t.ex. högskoleingenjör eller civilingenjör) eller motsvarande erfarenhet.
Minst 3–5 års erfarenhet av projektledning inom bygg; dokumenterat självständigt projektansvar krävs.
Erfarenhet från beställare, konsult eller entreprenör; bredd över flera roller är meriterande.
God förståelse för projektekonomi, upphandlingar, entreprenadjuridik (AB04/ABT06), PBL och AMA; erfarenhet av myndighetskontakter och tillståndsprocesser.
Erfarenhet av att leda underentreprenörer och kvalitetssäkra projekteringshandlingar.
Flytande svenska i tal och skrift; god datorvana.
B-körkort krävs.
Personliga egenskaper: ansvarstagande, strukturerad, kommunikativ, initiativrik och samarbetsinriktad.
Vi erbjuder
En självständig roll med stort mandat och möjlighet att påverka projekt från idé till färdigställande.
Varierande, utvecklande och meningsfulla uppdrag i både privat och offentlig sektor.
Ett engagerat team, korta beslutsvägar och tydlig företagsprofil.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor, tillsvidareanställning och förmåner såsom friskvårdsbidrag och pensionslösningar.
Möjlighet till professionell utveckling och karriär inom entreprenadverksamheten.
Praktiskt
Placering: Stockholm med omnejd (uppdrag upp till ~10 mil kan förekomma).
Tjänst: Heltid. Resor i tjänsten kan förekomma.
Ansökan Skicka CV och personligt brev där du beskriver relevant erfarenhet och referensprojekt samt anger tillgänglighet och löneanspråk. Märk din ansökan "Byggprojektledare — Stockholm". Sista dag att ansöka är 2026-08-01.
Välkommen med din ansökan — forma framtidens byggda miljö tillsammans med Meter Bygg & Entreprenad AB.
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: info@meterbygg.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Byggprojektledare - Stockholm".
Arbetsgivare: Meter Bygg & Entreprenad AB
191 62 SOLLENTUNA
