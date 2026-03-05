Vi söker en kock!
VI SÖKER EN KOCK!
CHURCHILL ARMS - GASTROPUB I UPPSALA
"Home is not a place, it's a feeling". Hos oss på Churchill Arms kan ung som gammal känna sig som hemma, äta en vällagad måltid och dricka en öl från vårt breda sortiment. Vi erbjuder ett rekorderligt utbud av whisky och ölsorter där vår erfarna och kunniga personal kan vara vägvisare i din smakresa. Churchill Arms vill med hög standard bidra till att du som gäst får ökad kunskap om mat och dryck och därmed kunna väcka eller underhålla ett intresse för dryckens & matkulturens kvalitet.
Designen är anpassad efter lokalen, snickerierna är handgjorda på plats och inredningsdetaljerna är hämtade direkt från England för att skapa en genuin känsla.
Vi söker dig som är:
Passionerad matlagare, en bra lagkamrat och flexibel.
Sök till oss idag! Tidigare erfarenhet är ett krav.
Maila ditt CV till info@churchillarmsuppsala.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
