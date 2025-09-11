Vi söker en heltidfrisör i Helsingborg
2025-09-11
Vi söker en heltidfrisör till Blanco Salong i Helsingborg med möjlighet att leda och utveckla verksamheten!
Är du en erfaren och passionerad frisör som vill ta nästa steg i karriären? Vill du inte bara arbeta med dina kunder, utan också ha en central roll i att forma och driva en frisörsalong framåt? Då är Blanco Salong rätt plats för dig.
Blanco Salong är en stilren och modern salong i hjärtat av Helsingborg. Vi fokuserar på kvalitet, kundupplevelse och kreativitet. Nu söker vi en engagerad frisör som vill ta ett helhetsansvar och vara med och påverka hur vi växer vidare.
Om rollen
Vi söker dig som vill arbeta heltid som frisör och samtidigt ta ett större ansvar för verksamheten. Rollen innebär att du inte bara får jobba med dina kunder, utan också får möjlighet att styra arbetssätt, påverka beslut och vara en drivande kraft i salongens utveckling.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet som frisör
Självständighet
God kommunikationsförmåga och känsla för service
Driv, ansvarstagande och vilja att utveckla både dig själv och salongen
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
Möjlighet att forma salongens framtid och ta ansvar för verksamheten
Konkurrenskraftiga villkor och utvecklingsmöjligheter
En inspirerande miljö där din kreativitet och ditt engagemang uppskattas
Vill du vara den som tar Blanco Salong till nästa nivå? Skicka in din ansökan idag. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: alidurhamid@outlook.com Omfattning
