Vi söker en engagerad ekonomiansvarig
Som ekonomiansvarig får du en nyckelroll där du driver och utvecklar företagets alla ekonomiska processer och administrativa funktioner. Du blir en självklar del av vårt engagerade team i Motala och bidrar till en arbetsmiljö där glädje och samarbete står i fokus.
I denna centrala och omväxlande tjänst kombinerar du kvalificerat ekonomiarbete med personal och kontorsadministration. Du får ansvar för hela ekonomiflödet alltifrån löpande bokföring, avstämningar och fakturahantering till lönehantering, rapportering och årsbokslut.
Utöver detta är du även involverad i administrativa uppgifter så som ordermottagning. Då vi är ett mindre gäng på kontoret hjälper vi varandra och det finns stor möjlighet att påverka och utvecklas i rollen. Hos oss blir du en viktig kugge som får ta eget ansvar och vara med och bygga företagets framtid!
Huvudsakliga arbetsuppgifter ekonomi (ca 50% av jobbet):
• Löpande redovisning, månadsavstämningar och rapportering
• Hantering av kund- och leverantörsfakturor
• Moms och arbetsgivardeklarationer
• Bokslut och årsredovisning (K3)
• Budget, prognos och analysarbete
• Kontakt med externa parter så som revisor och myndigheter
• Löner och personaladministration
Huvudsakliga arbetsuppgifter admin (ca 50% av jobbet):
• Ordermottagning/orderhantering
• Inköp
• Diverse kontorsarbeten
Önskvärda erfarenheter:
• Erfarenhet från tillverkande bolag
• Erfarenhet från Monitor
• God data- och systemkunskap
• Strukturerad och ordningsam
Kvalifikationer:
• Erfarenhet av självständigt arbete med löpande bokföring under minst fem år.
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område är meriterande.
• Praktisk erfarenhet från redovisningsbyrå ger en bred kompetensbas, vilket anses fördelaktigt.
• För kandidater med bakgrund från bolagssidan bör erfarenheten vara från tillverkande företag.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, krav.
Omfattning:
Ni erbjuds en spännande arbetsplats i ett litet team i Motala. Hos oss är varje medarbetare en viktig del i vår framgång och utveckling och vi har kul tillsammans. Tjänsten är 100% och start omgående. Arbetstid Mån-Torsdag 6:30-16:00 Fre 6:30-11:45
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen.
Om Flexibel Personal Partner
Sedan 2007 har vi på Flexibel Personalpartner varit en pålitlig partner för både rekrytering och bemanning. Vi är kända för vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss efter våra kunders behov. Vår styrka ligger i de långvariga relationer vi byggt upp genom åren, och vi är stolta över att fortsatt samarbeta med många av våra första kunder. Som konsult för Flexibel personalpartner erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och representera oss på fältet, samtidigt som de bidrar till våra kunders framgångar. Ersättning
