Vi söker en driven och engagerad utbildningsledare!
2025-08-29
Räddningstjänsten Skaraborg är ett kommunalförbund som består av kommunerna Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlborg, Essunga, Grästorp och Gullspång. Området har ca 190 000 invånare och en yta av ca 5 700 Km2. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i att nå vårt mål som är att skapa säkerhet, trygghet och omtanke för de som bor och vistas i vårt område.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Är du en driven och engagerad person som vill använda din erfarenhet och kunskap med fullt fokus på att ständigt utveckla individer, grupp och organisation för ett säkrare samhälle?
Har du viljan för att utbilda, öva och driva utvecklingsprocesser? Då är du med stor sannolikhet den vi söker till vår utbildningsenhet.
Räddningstjänsten Skaraborgs organisation består av en mängd olika funktioner och roller med olika kompetenser för att vi tillsammans ska utföra vårt uppdrag så effektivt som möjligt. Räddningstjänsten Skaraborg behöver därför ständigt både bygga, vidmakthålla och utveckla individers, gruppers och hela organisationens förmåga på alla nivåer i insatsorganisationen.
I rollen som utbildningsledare så kommer du att utföra mångfacetterade utbildningar, både insatsrelaterade samt mot externa parter. Innehållet kan vara både teoretiskt och praktiskt. Du kommer både själv och tillsammans med övriga medarbetare inom utbildningsenheten att ha ansvar för att planera och genomföra utbildning samt övning för såväl interna och externa uppdrag som utbildningsenheten ansvarar för. En viktig del av arbetet är täta och utvecklande kontakter med våra kunder oavsett om de är interna eller externa. Arbetet kommer att vara självständigt, men en betydande del bygger på nära samarbete med övriga medarbetare inom enheten samt med andra funktioner/roller i vår organisation.
Du förväntas bidra tillsammans med dina kollegor till att utbildningarna håller hög kvalitet genom regelbunden uppföljning och utvärdering.
Du kommer att vara del av att vara med och bygga upp en modern, effektiv utbildningsorganisation inom Räddningstjänsten Skaraborg där du kommer att ha stort eget ansvar och förväntas lösa de utmaningar du ställs inför tillsammans med dina kollegor.
Hos oss blir du del av ett team som arbetar tätt tillsammans där vi har som ambition att alltid ligga i framkant och vara bland de bästa på vårt uppdrag i landet. Vi arbetar ständigt för att utveckla teamet, medarbetarna och verksamheten.
Tjänsten är placerad på övningsfältet i Hasslum i Skövde men tjänstgöring kan vid behov att komma att ske inom hela Räddningstjänsten Skaraborgs geografiska område.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha ett intresse av att utveckla och bidra till andras lärande. Du bör ha en god förmåga att snabbt tillgodogöra dig de instruktioner och kunskaper som krävs för att hantera dina arbetsuppgifter, givetvis med stöttning från övriga enheten.
Du har genomgått brandmannautbildning för heltid eller RiB samt har erfarenhet av operativt arbete inom räddningstjänst.
Meriterande är erfarenhet och utbildning inom räddningsledning. Har du dessutom tidigare erfarenheter av att genomföra utbildningsinsatser och övningar inom räddningstjänst eller annan pedagogisk verksamhet är det meriterande.
Då vårt uppdrag inom de närmaste åren kommer att fokuseras kring arbete med att bygga upp vår förmåga inom RUHB (Räddningstjänst Under höjd beredskap) så ser vi det meriterande om du även har erfarenheter från tjänst eller utbildningar inom Försvarsmakten.
Du besitter goda datakunskaper, främst i Officepaketet. Du har också lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift och känner dig bekväm i att prata inför större grupper. Du är tydlig i din kommunikation och kan förhålla dig objektivt till uppdraget oavsett motpart.
I det dagliga arbetet så kommer du att ha kontakt med många olika slags människor vilket innebär att du behöver ha en god förmåga att anpassa dina möten utifrån mottagarens perspektiv. Du kommer i din roll också att vara en viktig ambassadör för Räddningstjänsten Skaraborgs varumärke, där du förväntas att tydligt stå bakom vår värdegrund.
Vi arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
I ditt personliga brev vill vi att du beskriver i vilken utsträckning du möter kravprovfilen ovan. Vi vill också att du kort beskriver hur du skulle vilja arbeta för att utveckla övnings- och utbildningsverksamheten samt varför just du är rätt person för uppdraget.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Skaraborg
(org.nr 222000-1115) Arbetsplats
Räddningstjänsten Skaraborg Kontakt
Enhetschef Utbildning
Pär Hagbohm par.hagbohm@rtjskaraborg.se 010-1736358 Jobbnummer
9483008