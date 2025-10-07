Vi söker en DevOps Engineer till Upptec
2025-10-07
Vill du vara med och bygga en molninfrastruktur som driver framtidens försäkringslösningar? Till Upptec, ett växande insurtech-bolag som digitaliserar försäkringsbranschen, söker vi en DevOps Engineer som vill ta ett brett ansvar för deras AWS-miljö och bidra till att skapa en säker, skalbar och innovativ SaaS-plattform.. Vi tillämpar löpande, välkommen in med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN:
Som DevOps Engineer hos Upptec får du möjlighet att forma och vidareutveckla en modern, säker och skalbar SaaS-miljö i AWS. Du blir en nyckelperson i att bygga upp och förbättra infrastrukturen, och du arbetar nära utvecklingsteamet för att skapa effektiva lösningar som stödjer tillväxt och innovation.
Det är en roll med balans mellan drift och utveckling, där du både får bygga nytt och förbättra det som redan finns. Du ges frihet att påverka tekniska beslut och möjlighet att införa nya verktyg och processer som lyfter hela teknikorganisationen.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Ta helhetsansvar för Upptecs molninfrastruktur i AWS
Bygga, förvalta och vidareutveckla CI/CD-pipelines
Säkerställa robusta rutiner för monitorering, incidenthantering och backup/återställning
Driva säkerhetsarbetet framåt och säkerställa hög säkerhet i våra molnlösningar
Arbeta nära utvecklingsteamet för att skapa skalbara och effektiva lösningar
Identifiera och driva förbättringar inom drift, prestanda, säkerhet och kostnadsoptimering
VI SÖKER DIG SOM:
Har en relevant eftergymnasial utbildning
Har minst 3 års erfarenhet i en liknande DevOps-roll
Har erfarenhet av AWS
Har erfarenhet av att bygga och förvalta pipelines
Har arbetat med containerteknologier som exempelvis Docker, ECS, Kubernetes
Har erfarenhet av relationsdatabaser, gärna PostgreSQL, och goda kunskaper i SQL.
Har goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språken används inom kontaktytor internt såväl som externt
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av backendutveckling
Tidigare arbetat i ett SaaS- eller scale-up-bolag
Kunskaper i Infrastructure as Code, t.ex. Terraform eller CloudFormation
OM KUNDFÖRETAGET:
Upptec är ett innovativt insurtechbolag som utmanar traditionella arbetssätt inom skadehantering. Sedan starten har de utvecklat digitala lösningar som förenklar och effektiviserar skadeprocesser - till nytta för både försäkringsbolag, deras anställda och slutkunden. Med fokus på användarvä Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
