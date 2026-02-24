Vi söker en Automationsingenjör
2026-02-24
Vill du vara med på resan att skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad samt skapa mervärde för våra kunder så kan du vara just den personen som vi söker.
Vi söker en automationsingenjör till Underhållsorganisationen inom Affärsområde (AO) Energi, men där du i huvudsak kommer att arbeta mot AO Vatten och Avlopp (VA). Affärsområde VA är en del av Borås Energi och Miljö och ansvarar för hela processen kring både drift och underhåll. Vi förfogar över ett stort antal anläggningar - från mindre stationer till en av de största och nyaste anläggningarna på Sobacken.
Inom affärsområdet arbetar cirka 60 medarbetare med produktion och distribution av dricksvatten samt rening och transport av avloppsvatten. Vi ansvarar också för en viktig del av den samhällskritiska infrastrukturen i Borås.
Du kommer arbeta i ett team med fyra kompetenta kollegor som i huvudsak jobbar med våra automationssystem. Som automationsingenjör hos oss får du arbeta i en spännande mix av den senaste, men även den något äldre, tekniken. Du kommer att vara involverad i såväl projekt som underhålls- och förbättringsarbete.
Du blir en del av en öppen och dynamisk arbetsplats där professionell och personlig utveckling står högt på agendan och där du får arbeta med många spännande arbetsuppgifter.
Din bakgrund och personliga egenskaper
Du har högskole-/universitetsexamen, alternativt yrkeshögskola, inom relevant inriktning alternativt erfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Vi vill att du har tidigare erfarenhet av arbete i Scada-system, samt programmeringsvana i PLC-system. Det är meriterande om du har arbetat med automation i en processanläggning. Vidare har du lätt att uttrycka dig i svenska i såväl tal som skrift, men att du även behärskar engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav i tjänsten.
Du är med ditt prestigelösa sätt serviceinriktad i kombination med ansvarstagande där du utför ditt arbete med stor noggrannhet. Du tycker om att arbeta självständigt där du med god analytisk förmåga kan fatta egna beslut likväl som du trivs att vara en lagspelare i ett team där du med ditt kommunikativa sätt bidrar med positiv energi. Förutom dina tidigare kunskaper och erfarenheter kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi?
Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. För att uppnå detta erbjuder vi en arbetsplats med utvecklande arbetsuppgifter i en spännande bransch. Vi satsar på personalens hälsa med flera friskvårdsförmåner och aktiviteter. Vi har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda förmåner som komplement. Kretslopp, omtanke och framåt är våra värdeord som avspeglar sig både inom bolaget och ut till kunder.
Alla ledare på bolaget arbetar efter en ledarskapsplattform där fokus ligger på utveckling, prestation, engagemang och att agera som goda föredömen.
Bra att veta om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (provanställning kan förekomma) med start snarast eller enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del av vårt säkerhetsarbete och vårt mål att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare genomför vi bakgrundskontroller samt alkohol- och drogtester på alla kandidater som är aktuella för anställning. Vissa tjänster hos oss omfattas av säkerhetsskydd. Det innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan bli aktuell innan anställningsbeslut fattas. För arbetsuppgifter som kräver det kan svenskt medborgarskap vara ett krav.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Elchef Sven Botzet; 072-9466094.
Vår vision är att tillsammans med boråsarna skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Borås Energi och Miljö ansvarar för infrastruktur i Borås såsom fjärrvärme, avfallshantering, vatten och avlopp. Vi har över 390 medarbetare hos oss och 98 olika yrken. Omsättningen uppgår till cirka en miljard. Bolaget ingår i Borås Stadshus och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.
Vi ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.
