Vi söker en Arbetsmiljöingenjör
HR-Utveckling Dalarna AB / Arbetsmiljöjobb / Borlänge Visa alla arbetsmiljöjobb i Borlänge
2025-12-08
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HR-Utveckling Dalarna AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Leksand
, Hedemora
eller i hela Sverige
Vi söker en Arbetsmiljöingenjör - Tillsammans skapar vi säkra och hållbara arbetsplatser! Vill du vara med och göra skillnad för människors arbetsmiljö? Vi söker dig som vill bidra till att skapa trygga, effektiva och hållbara arbetsmiljöer. Som arbetsmiljöingenjör hos oss får du en nyckelroll i att utveckla och förbättra arbetsmiljöarbetet i våra projekt och verksamheter.
Dina arbetsuppgifter:
Som arbetsmiljöingenjör kommer du att spela en central roll i vårt arbetsmiljöarbete. Du ansvarar för att genomföra riskbedömningar och arbetsmiljöanalyser som ligger till grund för säkra och hållbara arbetsplatser. Du fungerar som ett stöd till chefer och projektledare i arbetsmiljöfrågor och bidrar med din expertis i både strategiska och operativa sammanhang.
Du deltar aktivt i arbetsmiljörevisioner och uppföljningar, där du säkerställer att våra rutiner och riktlinjer följs och utvecklas.
En viktig del av din roll är att utbilda och informera medarbetare om arbetsmiljö, både genom interna utbildningar och löpande kommunikation. Du samarbetar nära med skyddsombud och andra intressenter för att skapa en god arbetsmiljö där alla känner sig trygga och delaktiga.
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning, t.ex. inom arbetsmiljö, teknik eller miljö
* Erfarenhet av arbetsmiljöarbete, gärna inom bygg, industri eller offentlig sektor
* God kunskap om arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter
* Förmåga att kommunicera och samarbeta med olika yrkesgrupper
* Självständighet, struktur och ett lösningsfokuserat arbetssätt
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du varje dag har möjlighet att göra verklig skillnad för människors arbetsmiljö. Hos oss får du chansen att påverka och utveckla arbetsmiljöarbetet i en organisation som värdesätter säkerhet, hållbarhet och samarbete.
Du blir en del av ett team med kompetenta och engagerade kollegor som tillsammans strävar efter att skapa trygga och effektiva arbetsplatser.
Urval kan sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Varmt välkommen!
HR Dalarna är ett auktoriserad HR-partner. Vi jobbar för och tillsammans med organisationer som likt oss är övertygade om att kompetenta och välmående medarbetare är avgörande för lönsamhet och framgång.
Genom våra moderna, smarta och attraktiva helhetslösningar inom hela HR-området skapar vi förutsättningar för företag och organisationer att uppnå sina mål. Med vår samlade erfarenhet och vår kompetens är det mesta möjligt. Vi är det genuina, enkla och personliga företaget som har stark lokal förankring och verkar i och för hela Dalarnas utveckling. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500), http://www.hrdalarna.se Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Rekryteringskonsult
Madeleine Söderberg madeleine@hrdalarna.se 070-5914469 Jobbnummer
9634486