Vi söker en affärsdriven skoinköpare!
2025-10-06
Vill du vara med och skapa framtidens skosortiment och jobba med inköp, produktutveckling och affärsutveckling på internationell nivå? Är du affärsdriven, trendorienterad och har en känsla för vad som säljer? Då är du den vi söker!
Om rollen
Vi söker en självgående, affärsinriktad inköpare med helhetsansvar för inköp av skor - från produktion till konsument. Du kommer att vara en nyckelperson i företaget och rapporterar direkt till VD.
Ditt uppdrag blir att ansvara för sortimentsutveckling och inköp av både egna varumärken (EMV) och externa leverantörsvarumärken. Du kommer arbeta nära våra partners och leverantörer i både Europa och Asien och ha fullt ansvar för hela inköpskedjan - från planering, förhandling och produktion till logistik och lansering.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Ansvara för hela inköpsprocessen: planering, budget, förhandling, inköp, uppföljning
Sortimentsutveckling och line building
Eget ansvar för produktion i både Europa och Asien
Säkerställa att alla inköp sker enligt EU- och svensk lagstiftning
Kontinuerlig omvärldsbevakning för att identifiera trender och kommersiella möjligheter
Bidra till hållbarhetsarbete och uppfylla nuvarande samt framtida krav och regelverk
Driva varumärkesbyggande initiativ tillsammans med övriga teamet
Hantera spedition och importfrågor
Delta aktivt i affärsplanering och budgetarbete
Arbeta tätt med försäljning, marknad och logistik för att säkerställa ett effektivt flöde från produktion till slutkund
Vi tror att du har
Flera års erfarenhet av inköp inom retail, gärna med fokus på skor eller mode
Förståelse för hela flödet från tillverkning till konsument
Vana av att arbeta med internationella leverantörer och produktion i både Europa och Asien
God kunskap om import, spedition och logistik
En stark känsla för trender och prisvärda produkter ("value for money")
Goda kunskaper i varumärkesbyggande och sortimentsstrategi
Erfarenhet av budgetarbete och att arbeta med ekonomiska mål
Självständighet och ett stort eget driv
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, meriterande om du kan fler språk.
Vi erbjuder
En spännande och internationell roll med mycket frihet och eget ansvar.
Möjlighet att arbeta med välkända varumärken och inte minst bygga vårt eget!
Ett engagerat team där du får vara med och påverka affären på riktigt
En arbetsplats i vackra Båstad - med världen som spelplan Om företaget
Minfot är ett familjeägt e-handelsföretag med rötter i Båstad och en stark passion för att förbättra människors livskvalité genom produkter som är bra för fötterna. Med försäljning i hela Skandinavien och en målmedveten satsning på att expandera till fler länder, erbjuder vi ett brett eget sortiment av skor, tofflor, sandaler, strumpor och stödstrumpor under vårt eget varumärke, Minfot - Let the feet enjoy.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas omgående.
Vi tar endast emot ansökningar via mail - jobb@minfot.se
Plats: På vårt kontor i Båstad | Hallandsvägen 19, 269 36 Båstad
Anställningsform: Heltid/Deltid
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
