Vi söker dig med engagemang!
Karin Ståhlnacke Juridik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skurup
2026-03-30
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karin Ståhlnacke Juridik AB i Skurup
, Ystad
, Sjöbo
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten.
Om arbetet innebär insatser åt personer över 18 år krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Om arbetet innebär insatser åt barn krävs att du lämnar in ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, som sparas hos oss i 2 år, i enlighet med gällande lagstiftningar.
Vi söker nu en person som vill jobba med vår mysiga lilla tjej. Du behöver se detta jobb som ett "riktigt" jobb att jobba med människor. Men även att jobba med hjärta och engagemang.
Vår kund bor i Veberöd tillsammans med sin familj.
När tjejen är hemma efter skolans så gillar hon att vara utomhus, gunga, ta promenader och bläddra i sina böcker. Förutom det finns de så klart andra vardagliga sysslor/rutiner som kommer bli dina arbetsuppgifter. Som ex. personlig hygien, sondmatning och förflyttningar.
Viktigt är att skapa en mjuk och lugn relation så att hon känner trygghet och tillit men även att lära sig att läsa in hennes signaler då verbal kommunikation inte är möjligt.
Du som söker ska vara rökfri samt ha körkort. Det är viktigt.
Tjänsten är en kombinerad dag- och nattjänst och ligger på ca 50%.
På vardagar ligger passen mellan klockan 16,15-21,30.
Helger är passen 10,30-21,30 (08,30-20.30)
Nattpassen är klockan 21,30-07,30
Tjänsten är planerad att börja gälla så snart vi hittar den rätte för detta uppdraga och då börjar vi med introduktion så att du skall kunna känna dig trygg.
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett belastningsregister/misstankeregister (utdrag för arbete med barn och funktionsnedsättning). Du beställer utdraget på följande länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi kommer också att begära in ett personbevis.https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/personbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777)
232 52 ÅKARP Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Sylvia Holmqvist sylvia@ksjab.se 0737064994 Jobbnummer
9828780