Doktorand i meteorologi: multivariata extremväder (statistik & dynamik)
2026-05-27
Doktorand inom meteorologi- statistiken och dynamiken av multivariata extremväderhändelser
Vill du arbeta med forskning inom statistiken och dynamiken av multivariata extremväderhändelser, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges mest heltäckande akademiska miljö för forskning och utbildning inom geovetenskap. Här finns en bred kompetens som bidrar till lösningar på viktiga samhällsfrågor.
Jorden är en dynamisk planet som ständigt förändras. För att förstå hur vår planet fungerar söker våra forskare svar ute i fält, genom laboratorieexperiment och avancerade modeller. Vår forskning och utbildning täcker en mängd olika områden; bergarter och mineral, väder och klimat, livets utveckling, naturkatastrofer, vindkraft och energi, miljö- och vattenteknik, och hållbar utveckling.
Vår forskning förenar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap och är ofta tvärvetenskaplig. Vid institutionen arbetar över 300 personer från fler än 30 länder, både i Uppsala och på Campus Gotland.
Våra sex forskningsavdelningar:
• Geofysik * Luft- vatten- och landskapslära * Mineralogi, petrologi och tektonik * Naturresurser och hållbar utveckling * Paleobiologi * Vindenergi
För mer information se: www.uu.se/geovetenskaper
Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. Se: LUVAL för mer information om programmet för luft-, vatten- och landskapslära.
Du kommer att arbeta inom ERC projektet "Dynamik, förutsägbarhet och trender av multivariata extremväderhändelser".Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
Projektet fokuserar på kvantitativa analyser av multivariata extremväderhändelser i mellanbreddgraderna, i det nuvarande och i framtida klimat. I ditt arbete kommer du att sammanställa statistiska tal för multivariata extremväderhändelser, och koppla dess dynamiken och förekomsten med specifika atmosfäriska cirkulationsmönster. Det finns möjlighet att arbeta med undervisning och handledning upp till 20%. Du ska placeras vid Institutionen för geovetenskaper i Uppsala, men förväntas resa både inom och utanför Sverige.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:
Avlagt examen på avancerad nivå inom klimatvetenskap, meteorologi, statistik, fysik eller närliggande ämne, eller
fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom de ovannämnda ämnena, eller
på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Vi söker dig som är drivande, arbetar självständigt och är initiativtagande. Du behöver kunna visa gedigen kunskap i programmering för dataanalys och ha utmärkta färdigheter i att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Vi kräver dessutom god samarbetsförmåga då arbetet innefattar kollaborationer med olika forskargrupper internationellt.
Önskvärt/meriterande i övrigt
En förståelse av atmosfärsdynamik och tidigare erfarenhet med analys av stora mängder klimatdata eller fysikaliska processer som orsakar extremt väder är en fördel. Vi värdesätter dessutom relevant erfarenhet utanför den akademiska sektorn.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 oktober 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Gabriele Messori, 018-471 2588, gabriele.messori@geo.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2026, UFV-PA 2026/1788.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
http://www.uu.se/jobb/
752 00 UPPSALA
Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper
Gabriele Messori gabriele.messori@geo.uu.se 018-4712588
