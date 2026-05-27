Driftledare till park och anläggningsenheten i Ale kommun
Ale kommun / Byggjobb / Ale Visa alla byggjobb i Ale
2026-05-27
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Som medarbetare hos oss är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vår enhet finns där våra kommuninvånare, besökare och företagare finns. Vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag, året runt, i alla väder. I Ale kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga arbetsuppgifter ovanligt bra. Genom friskfaktorer arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö där medarbetare ska må bra och trivas på jobbet.
Park- och anläggningsenheten är en del av verksamhet Fastighet inom Serviceförvaltningen. Enheten har ca 30 anställda som ansvarar för tillsyn, skötsel, underhåll och utveckling av den inre och yttre miljön i Ale så som kommunens parker, skolgårdar, lekplatser, natur- och grönområden, badplatser samt kommunala idrotts-, fritids- och kulturanläggningar. Enheten har ett brett uppdrag med varierande arbetsuppgifter. Vi är modiga och tar ständigt nya steg för ökad kundnytta och sätter våra kunder i främsta rummet. Vi är flexibla och ser möjligheter i förändringar.
Vill du vara med och påverka upplevelsen och utvecklingen av det gröna offentliga rummet i en av Göteborgsregionens mest spännande kommuner? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
Som driftledare styr du enhetens dagliga arbete och ansvarar för prioritering av arbetsuppgifter, schemaläggning och säsongsplanering. Du följer kontinuerligt upp och utvärderar verksamhetens resultat utifrån enhetens mål, uppdrag och aktiviteter.
Du planerar och leder enhetens driftsmöten och tillser att medarbetare inom arbetsgruppen löpande får relevant, övergripande information på såväl kommun-, verksamhets- som enhetsnivå i syfte att upprätthålla målsättningen om en hög nivå av kollegial delaktighet, inflytande och transparens.
I rollen som driftledare på park- och anläggning arbetar du i bred samverkan med kollegor på enheterna drift- och underhåll och lokalförsörjning inom verksamhet fastighet, samt andra enheter inom serviceförvaltningen. Du samarbetar även med funktioner inom samhällsbyggnad så som VA, renhållning samt planering- och exploatering.
Inom enheten lägger vi stor vikt vid Ale kommuns arbete med ständiga förbättringar och som driftledare arbetar du aktivt med effektiviseringar som digitalisering och robotisering samt förenklar och förbättrar arbetsprocesser. Som en, av enhetens två, driftledare rapporterar du till enhetschef och ingår i enhetens administrativa resurs bestående av samordnare, administratör samt parkingenjör.
Tillsammans med enhetschef arbetar du med investeringar, upphandlingar, planer, utredningar och projekt samt bidrar till enhetens övergripande utveckling. Du deltar aktivt i arbetet med kvalitetssäkring, uppföljning och framtagande av enhetens nyckeltal och verksamhetsmått. I arbetsuppgifterna ingår ärende- och synpunktshantering och löpande kontakter med kommuninvånare och andra uppdragsgivare.
Dina arbetsuppgifter som driftledare har stor spännvidd och flexibilitet och kommer att kräva en avvägning mellan administrativa sysslor och operativ drift. Arbetstiderna för tjänsten är normalt förlagda till vardagar, men kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som har civil-, högskole-, YH-ingenjörsexamen alternativt kunskap förvärvad genom lång erfarenhet inom park-, mark-, och/eller anläggningar som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du ska ha erfarenhet av arbete i drifts- och/eller arbetsledande funktion. Du ska vara väl bekant med relevanta lagar och regler i branschen. Det är starkt meriterande om du har en blandning mellan praktiska och teoretiska kunskaper.
Du ska ha minst B-körkort. Meriterande är hjullastar- och/eller andra fordonsbevis kopplat till arbete inom park- eller anläggningsskötsel.
Vi vill att du ska kunna arbeta strukturerat, att du är samarbetsinriktad samt kvalitets- och resultatmedveten. Du är också drivande, tydlig, målinriktad och ansvarsfull och är bra på att samnyttja olika kompetenser i arbetsgruppen.
Eftersom arbetet sker i den dagliga driften ändrar sig tempot och arbetsuppgifterna snabbt, du bör därför ha en personlighet som uppskattar denna typ av arbetssätt och kan ställa om styra och leda efter behov.
Meriterande är om du besitter kunskaper avseende huvudmans ansvar för allmän plats.Övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
I rekryteringen tillämpar vi löpande anställningsintervjuer.
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra. Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
)
449 31 NÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enhet Park- och anläggning Kontakt
William Holm, Vision 0303-703167 Jobbnummer
9929856