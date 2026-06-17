Vi Söker Anläggare

Kmt Klippans Maskintjänst AB / Anläggningsarbetarjobb / Klippan
2026-06-17


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VI SÖKER ANLÄGGARE
Vi är ett familjeföretag med lång erfarenhet inom mark och anläggning. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och ansvar står i fokus. Vi söker nu fler duktiga yrkesarbetare inom mark- och anläggning som vill växa tillsammans med oss.

Publiceringsdatum
2026-06-17

Om tjänsten
Som anläggare hos oss kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom mark- och anläggning, exempelvis:
Schakt- och markarbeten
VA-arbeten
Enskilda avlopp
Dräneringar
Stensättning och finplanering
Rörläggning
Övriga vanligt förekommande anläggningsarbeten

Arbetet sker främst ute på våra projekt i närområdet.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete och som trivs med ett fysiskt och varierande arbete. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra och kunna arbeta självständigt.
Meriterande
Erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Yrkesbevis
BE-körkort/tungt släp
Maskinvana
Erfarenhet av VA, avlopp, dränering och stenläggning
Ritningsläsning
AMA

Vi erbjuder
Ett varierande arbete i ett familjärt företag
Möjlighet att utvecklas inom mark och anläggning
Trevliga kollegor och god sammanhållning
Arbete med både små och större projekt
En arbetsplats där ansvar, kvalitet och samarbete är viktigt

Vi är anslutna till Byggnads kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Skicka CV och personligt brev
E-post: arbetsansokan@kmt-klippan.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Anläggningsarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
KMT Klippans Maskintjänst AB (org.nr 556749-5337), https://www.kmt-klippan.com/
Åbytorpsvägen 25 (visa karta)
264 39  KLIPPAN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kmt Klippans Maskintjänst AB

Kontakt
Jesper Persson
0721888665

Jobbnummer
9967200

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