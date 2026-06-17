Vi Söker Anläggare
Kmt Klippans Maskintjänst AB / Anläggningsarbetarjobb / Klippan Visa alla anläggningsarbetarjobb i Klippan
2026-06-17
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kmt Klippans Maskintjänst AB i Klippan
VI SÖKER ANLÄGGARE
Vi är ett familjeföretag med lång erfarenhet inom mark och anläggning. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och ansvar står i fokus. Vi söker nu fler duktiga yrkesarbetare inom mark- och anläggning som vill växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Som anläggare hos oss kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom mark- och anläggning, exempelvis:
Schakt- och markarbeten
VA-arbeten
Enskilda avlopp
Dräneringar
Stensättning och finplanering
Rörläggning
Övriga vanligt förekommande anläggningsarbeten
Arbetet sker främst ute på våra projekt i närområdet.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete och som trivs med ett fysiskt och varierande arbete. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra och kunna arbeta självständigt.
Meriterande
Erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Yrkesbevis
BE-körkort/tungt släp
Maskinvana
Erfarenhet av VA, avlopp, dränering och stenläggning
Ritningsläsning
AMA
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i ett familjärt företag
Möjlighet att utvecklas inom mark och anläggning
Trevliga kollegor och god sammanhållning
Arbete med både små och större projekt
En arbetsplats där ansvar, kvalitet och samarbete är viktigt
Vi är anslutna till Byggnads kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Skicka CV och personligt brev
E-post: arbetsansokan@kmt-klippan.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Anläggningsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KMT Klippans Maskintjänst AB
(org.nr 556749-5337), https://www.kmt-klippan.com/
Åbytorpsvägen 25 (visa karta
)
264 39 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kmt Klippans Maskintjänst AB Kontakt
Jesper Persson 0721888665 Jobbnummer
9967200