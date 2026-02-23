Vi på NetOnNet söker Head of Customer Care
2026-02-23
Vi tycker att hemelektronik är fantastiskt. Vi vill därför ge fler mer glädje, avkoppling, och produktivitet i vardagen! Vi gör prylar tillgängligt för alla så enkelt, billigt och hållbart som möjligt. För att lyckas är så klart våra grymma medarbetare det viktigaste vi har. Är du med?

Om tjänsten
Som Head of Customer Care har du en nyckelroll i organisationen med det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och framtidssäkra vår Customer Care-verksamhet. Du leder en högpresterande avdelning bestående av fyra team med ledare och totalt cirka 30 medarbetare och coachar dina ledare till att i sin tur skapa framgångsrika och engagerade team.
Tillsammans äger ni hela kundupplevelsen och kundresan. Med ett strategiskt och proaktivt förhållningssätt identifierar och driver ni förbättringsområden som stärker kundnöjdhet, effektivitet och lönsamhet. Kunden är alltid i fokus - i beslut, prioriteringar och utvecklingsinitiativ.
Du är kundens tydliga röst i organisationen och har en central roll i att säkerställa att kundperspektivet genomsyrar arbetet över avdelningsgränser. Genom nära samarbete och ett starkt internt nätverk driver du utvecklingsinitiativ och ständiga förbättringar av processer, system och arbetssätt - alltid med målet att skapa en friktionsfri och professionell kundupplevelse.
Du ansvarar för övergripande planering, prioritering och koordinering av hela Customer Care-verksamheten samt för att säkerställa rätt kompetens, bemanning och utveckling inom samtliga team. Uppdraget omfattar både privat- och företagskunder.
Din mission är att utveckla, följa upp och kontinuerligt förbättra vår service för att nå högsta möjliga kundnöjdhet, på ett effektivt och affärsmässigt sätt. Du arbetar datadrivet, strukturerat och med blicken riktad framåt för att utveckla Customer Care till en modern, proaktiv och värdeskapande funktion.
Du rapporterar direkt till CCO och är en del av den kommersiella ledningsgruppen. Tillsammans med andra nyckelpersoner är du med och formar och implementerar den långsiktiga strategin i linje med företagets övergripande mål.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med förmåga att coacha och utveckla andra ledare. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med operativ handlingskraft och har dokumenterad erfarenhet av att driva förbättringar i komplexa organisationer.
Du har ett positivt, lösningsorienterat förhållningssätt och ett starkt kundfokus. Struktur och ordning är naturligt för dig, samtidigt som du är flexibel och anpassningsbar i en föränderlig miljö. När du representerar företaget och varumärket gör du det med professionalism och i linje med våra värderingar: #enkla, #nyfikna, #tillsammans och #handlingskraftiga.
Vi tror att du har:
Minst 5 års erfarenhet av ledande roller inom Customer Care/Kundservice, med ansvar för andra ledare
Ett strategiskt och proaktivt arbetssätt
Mycket god administrativ och strukturell förmåga
Förmåga att prioritera, driva flera initiativ parallellt och lösa komplexa problem
Stark kommunikativ förmåga och ett tydligt, coachande ledarskap
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av ärendehanteringssystem, exempelvis Zendesk eller motsvarande
Meriterande: kunskap och erfarenhet av AI-lösningar inom Customer Care, exempelvis chatbots, automatisering inom ärendehantering m.m.
Låter det som du?
Om du är redo att ta nästa steg i din ledarkarriär och vill göra verklig skillnad för både kunder, medarbetare och affären - då ser vi fram emot din ansökan. #Tillsammans bygger vi framtidens Customer Care.
Wow - det här är vi!
NetOnNets arbete präglas av fyra värdeord - #enkla, #nyfikna, #tillsammans och #handlingskraftiga - det är våra ledstjärnor i vardagen. För oss är också mångfald och inkludering viktigt, vi strävar efter att ha en bred mångfald på NetOnNet, dels för att vi ska spegla samhället i stort, dels för att mångfald berikar organisationen med viktiga insikter som ger ökad förståelse för företagets ständigt växande kundbas.
Vår arbetsplatsstrategi förenar det bästa av två världar, där vi kombinerar effektiviteten i det digitala arbetssättet med kreativiteten och styrkan med de fysiska mötena. Wow säger vi! Det ger dig möjlighet att arbeta hemifrån en viss del av arbetstiden. På det här viset vill vi forma ett starkt hållbart företag med medarbetare som utvecklas som individer som möjliggör starka resultat.
Bli en del av vårt team
Vill du också jobba med oss och bli en del av vårt team? Du söker enkelt genom att klicka på "Skicka ansökan" och registrerar därefter din ansökan. Vi läser ansökningarna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, gör det redan idag! Vi ser fram emot att höra mer om dig.
