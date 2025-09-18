Veterinär till Djurkliniken Nära
2025-09-18
Vi söker en Veterinär till Djurkliniken Nära som är belägen i Bolltorps Handelsområde i Alingsås.
Lokalen om 530kvm är nyrenoverad och har sex undersökningsrum, två operationsalar och har separata väntrum för katt och hund.
På kliniken finns det senaste inom röntgen, ultraljud, labb etc.
Vi söker dig som har en bred erfarenhet som veterinär och som har jobbat kliniskt.
Du kommer att ha möjlighet att vara med och utforma arbetet och skapa rutiner tillsammans med dina kollegor.
Vi är idag 10 anställda varav tre veterinärer. Alla i verksamheten får vara med och utveckla den och vi erbjuder vård av hög kvalitet.
Vår vision är att patientens, djurägarens och personalens välbefinnande ska stå i centrum.
Vi är kollektivt anslutna och erbjuder tjänstepension, privat sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag för personalen.
Tjänsten tillsätts löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: ekonomi@djurklinikennara.se
Detta är ett heltidsjobb.
Skånegatan 2
441 57 ALINGSÅS
Djurkliniken Nära
Mari Saksi ekonomi@djurklinikennara.se
9515555