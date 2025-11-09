Veterinär sökes
2025-11-09
Vi söker en trygg och engagerad veterinär som vill arbeta på polikliniken med både bokade patienter, akutfall och medicinska utredningar. Hos oss får du en varierad och utvecklande arbetsvardag.
Meriterande om du är intresserad av internmedicin eller om du är veterinär med specialist steg 1 utbildning.
Hos oss arbetar du sida vid sida med en egen sköterska och har ett schema som är regelbundet och hållbart - vardagar mellan 08.00 och 17.00.
Om kliniken:
Grästorps Veterinärklinik är en modern smådjursklinik som öppnade i november 2020.
Här finns ljusa och välplanerade lokaler på 800 kvm, rymliga undersökningsrum, nytt avancerat ultraljud från canon, fullutrustad operation- och tandavdelning, digitalröntgen, ett välutrustat labb och en rehabavdelning med vattentrask.
Vi arbetar huvudsakligen med hund och katt, någon enstaka kanin eller marsvin förekommer också.
Vår klinik är väldigt uppskattad av djurägare, och vi tar emot flertalet remisser från kliniker runtomkring.
Vi erbjuder:
Individuell lönesättning och attraktiva förmåner - vi vill att du ska trivas långsiktigt.
Möjlighet till vidareutbildning inom dina intresseområden.
En arbetsplats där noggrannhet och hög vårdkvalitet går före stress och hets.
Ett engagerat och varmt team som hjälper dig att utvecklas och trivas.
En klinik där kommunikation, återhämtning och glädje är ledord varje dag.
Vi söker dig som:
Har svensk veterinärlegitimation.
Vill ge varje patient den tid och omtanke den behöver.
Trivs i ett positivt och stöttande team.
Har ett intresse för medicinska utredningar, polikliniskt arbete och akutfall.
Är trygg, lyhörd och professionell i mötet med både djur och djurägare.
Här får du utrymme att utvecklas i din egen takt - oavsett om du vill bredda din kompetens eller fördjupa dig inom ett specialområde.Publiceringsdatum2025-11-09Så ansöker du
Vi rekryterar löpande - skicka din ansökan så snart du kan!
Vi inleder tjänsten med en provanställning.
För frågor och ansökan, kontakta klinikchef Nathalie: nathalie@grastorpveterinarklinik.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: nathalie@grastorpveterinarklinik.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps Veterinärklinik & Rehab AB
Plogvägen 10 (visa karta
467 30 GRÄSTORP Jobbnummer
