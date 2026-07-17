Veterinär beredskapshandläggare
Livsmedelsverket / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-07-17
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Vill du spela en viktig roll i att stärka Sveriges krisberedskap där du arbetar nära verksamheten med frågor kring krishantering, civiltförsvar och kontinuitetshantering i kombination med din veterinära bakgrund? Då är detta rollen för dig! Hos oss på Livsmedelsverket får du möjligheten att bidra till en säker och hållbar livsmedelsförsörjning i en föränderlig och komplex miljö, där din expertis gör skillnad varje dag.
Din roll
Som beredskapshandläggare utgör du en verksamhetsnära expert inom krishantering, planering för civilt försvar och totalförsvarsfrågor med fokus på verksamhetens resiliens. Du ingår i myndighetens övergripande nätverk av beredskapshandläggare vilket ger en stark plattform för lärande och utveckling.
Du samarbetar även med enheten för säkerhet, som samordnar och planerar beredskapsarbetet på myndigheten.
I rollen driver och utvecklar du avdelningen för livsmedelskontrolls kontinuitetshantering och driver utveckling av arbetssätt och rutiner med stöd från kollegorna i den arbetsgrupp du tillhör. Avdelningens utbildnings- och övningsverksamhet inom beredskapsfrågor är centrala delar av rollen – från planering och ledning till uppföljning och förbättring. Du ser verksamhetens behov och utformar tillsammans med kollegor lösningar som stärker vår förmåga.
Området är under stark utveckling, vilket innebär att arbetets karaktär kan skifta över tid. Du omvärldsbevakar för att inhämta nya perspektiv, gör genomtänkta prioriteringar och levererar i enlighet med uppsatta mål. De kompetenser och erfarenheter du bär med dig och förvärvar har stor betydelse för hur arbetet formas. Tillsammans skapar vi en robust beredskapsorganisation där varje beredskapshandläggares insatser bidrar till helheten och säkerställer att operativa åtgärder förbereds och genomförs vid respektive avdelning.
Till en början arbetar du heltid inom beredskap och får introduktion och utbildning gällande beredskapsarbetet. På sikt kan tjänsten, grundat i din veterinära bakgrund, även innefatta att du bidrar vid behov i arbetet med kontroller inom slakten.
Enheten för verksamhetsstöd i kontrollen
Enheten för verksamhetsstöd i kontrollen stödjer den operativa verksamheten inom avdelningen för livsmedelskontroll. Enheten består av fyra arbetsgrupper som arbetar utifrån kontrollens behov gällande administrativt och ekonomiadministrativt stöd, uppföljning av verksamhetsresultat, förvaltning av handläggningssystem och processer enligt myndighetens förvaltningsmodell samt beredskap för livsmedelskontrollen.
I den operativa verksamheten vid avdelningen för livsmedelskontroll, som enheten stödjer utför offentliga veterinärer livsmedelskontroll av anläggningar såsom slakt och vilthanteringsanläggningar, gränskontroll, exportkontroll samt kontroll av livsmedelsföretag.
Din kompetens
Vi söker dig som har svensk veterinärlegitimation eller veterinärlegitimation från annat land som godkänts av Jordbruksverket för yrkesutövning i Sverige. För att lyckas i tjänsten ser vi att du besitter mycket god förmåga att planera, genomföra och leda verksamhetsnära utvecklingsarbete, gärna inom beredskapsområdet. Du bör vara väl förtrogen med hur den svenska förvaltningen fungerar på såväl lokal, regional och nationell nivå.
Kännedom om det civila beredskapssystemet genom utbildning och/eller arbetslivserfarenhet ses som meriterande för tjänsten liksom kunskap om eller erfarenhet av kontinuitetshantering samt erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Om du har erfarenhet av en eller flera listade områden ses även det som meriterande; slaktkontroll, förarbete med riskbedömningar, prioriteringar i kris, smittskyddsfrågor och RASFF.
Du ska även ha B-körkort, mycket goda kunskaper att både tala och skriva på svenska och även goda kunskaper att kommunicera på engelska.
Dina personliga egenskaper
För att bli framgångsrik i rollen krävs en förmåga att förstå myndighetens roll samt leverera utifrån det. Förmågan att arbeta effektivt tillsammans med andra medarbetare är viktig liksom förmågan att målmedvetet driva frågor inom ditt ansvarsområde. Arbetet ställer höga krav på att ta till sig information, rapportering och uppföljning av resultat. Du har även god förmåga att kommunicera och skapa förståelse för komplexa frågor både muntligt och skriftligt. Du har god förmåga att skapa och upprätthålla nätverk och kan hantera och verka i sammanhang som präglas av osäkerhet och föränderlighet med bibehållet förtroende hos de människor du möter och samarbetar med.
För att lyckas i ditt arbete agerar du ansvarstagande, samarbetsinriktat och utvecklande. Du är lösningsfokuserad och bjuder in till och är öppen för samarbeten och nya perspektiv som förbättrar våra leveranser. Du trivs med att arbeta i team och är öppen för nya arbetssätt och delar kompetens och lärdomar för att stärka vår gemensamma förmåga.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Jennie Hedman (tillgänglig v31-32). Representant för Saco-S är Anna-Karin Vikström och för ST Elin Hallström. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-08-09. Ansök via platsannonsen på https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb,
märk ansökan med diarienummer 2026/02462.
Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för Livsmedelskontroll/Enheten för verksamhetsstöd i kontrollen
Placeringsort: Uppsala
Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen för det statliga avtalsområdet. Vid Livsmedelsverket tillämpas individuell och differentierad lönesättning.
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är därmed ett krav för anställning. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna och var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
751 26 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10004858