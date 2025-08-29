Verktygsprovare
ONE Nordic utvecklar och bygger Sveriges energiinfrastruktur och är en av branschens ledande inom bland annat lokal- och regionnätsområdet. Vi jobbar ständigt med att hjälpa våra kunder att underhålla, bygga, förbättra och utveckla sina anläggningar (0.4 - 130 kV). Vi är stolta över att ha skapat en arbetsplats där vi ger våra medarbetare möjlighet att utvecklas och växa.
Nu söker vi en verktygsprovare i Örebro.
Att arbeta som verktygsprovare på ONE Nordic innebär att du arbetar med underhåll och service av verktyg och maskiner. Som verktygsprovare hos oss kommer du hjälpa både våra externa och interna kunder. Ditt arbete bidrar till att våra kunder får en säker arbetsmiljö och i förlängningen till och med rädda liv.
Du arbetar självständigt och ungefär hälften av tiden reser du runt till våra kunder och utför arbetet på plats hos dem och resterande tid är du på vår depå. Arbetet är fritt och omväxlande.
Reparera, underhålla och besiktiga maskiner och verktyg
Ta emot gods och registrera i våra system
Bygga goda relationer med våra kunder
Boka egna uppdrag hos kund via telefon och email
Dokumentera utförda uppdrag
Du ansvarar för din egen servicebil och utgår från vår etablering i Örebro.
Du kommer att resa 50% av din arbetstid som kommer innebära övernattningar.
Vem är du? Du har en avslutad teknisk gymnasieutbildning. Vi ser det som en merit om du har en etablerad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Erfarenhet från energibranschen är meriterande. Du har relevant arbetslivserfarenhet och teknisk kompetens inom mekanik och vana att reparera och underhålla maskiner. Som person har du förmåga att kommunicera rakt och tydligt och har en väl utvecklad social förmåga. Noggrannhet och god struktur är viktiga egenskaper för att lyckas i arbetet. Du har också en mycket god förmåga att arbeta självständigt samt är initiativtagande, beslutsam och lösningsinriktad. För att uppfylla kravprofilen för tjänsten är det också viktigt att du har ett högt säkerhetstänk. B-körkort är ett krav och du talar och skriver svenska flytande. Vårt erbjudande Var med och utveckla ONE Nordic! Vi är en koncern med lång tradition och gedigen erfarenhet. Vi vill hela tiden utveckla oss och bli ännu bättre. För att nå dit behöver vi kompetenta medarbetare som är nyfikna och engagerade. Vi är stolta över att ha skapat en arbetsplats som ger sina medarbetare möjlighet att utvecklas och växa. Vi erbjuder:
Inspirerande, trevliga och professionella kollegor inom ditt arbetsområde
Delaktighet, kompetensutveckling, fokus och tydliga mål
Attraktiva medarbetarförmåner
Lokalt ansvar och mandat
Frihet under ansvar
Stimulerande arbetsmiljö
Arbete med den senaste tekniken och att utveckla hållbara lösningar till det nya energisamhället
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johnas Grönvall, avdelningschef, på tel. 0706-887828. Intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan! Facklig kontakt Anders Kristiansson, 0705-91 67 89 (SEF)
