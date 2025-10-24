Verktygsmakare
2025-10-24
Publiceringsdatum2025-10-24
Till vår samarbetspartner i Ljusdals kommun söker vi nu en verktygsmakareArbetsuppgifter
Vi söker en skicklig verktygsmakare!
Är du noggrann, tekniskt skicklig och gillar att se konkreta resultat av ditt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Som verktygsmakare hos oss kommer du att:
Tillverka, underhålla och reparera formverktyg, fixturer och andra precisionsdetaljer
Arbeta med svarvning, fräsning, slipning och gnistbearbetning
Samarbeta nära med produktion och konstruktionsavdelning för att utveckla effektiva lösningar
Bidra till att förbättra produktionsflöden och kvalitet
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av verktygstillverkning, gärna inom plast-, plåt- eller pressverktyg
Kan läsa och förstå ritningar och 3D-modeller
Har god känsla för precision och kvalitet
Är självgående, ansvarstagande och trivs med att lösa problem
Vi erbjuder dig
Ett varierande och utvecklande arbete i en modern verkstad
Trevliga kollegor och god stämning
Möjlighet att påverka och växa med företaget
Konkurrenskraftiga villkor
Information och kontakt
Tjänsten är på heltid och börjar med en visstidsanställning hos Wikan Personal förväntas övergå i tillsvidareanställning hos kundföretaget. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Urvalet sker löpande så ansök redan idag.
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Magnus Jonsson, 076-6493311.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 14 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 800 anställda. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
