Verkstadstekniker
2025-12-16
Verkstadstekniker till Hytorc - bli vår expert på momentutrustning!
Vill du arbeta praktiskt med felsökning, reparation och avancerad teknik - och samtidigt ha nära kontakt med kunder?
Nu söker vi en ny kollega till vårt team i Falkenberg!Publiceringsdatum2025-12-16Om företaget
Hytorc Power Systems AB är en av Sveriges ledande leverantörer av hydraulisk, pneumatisk och elektrisk momentutrustning. Våra lösningar används av kunder inom bland annat vindkraft, processindustri, stål, petrokemi, verkstad, gruv- och varvsindustrin.
Vi representerar starka globala varumärken och ingår i en internationell organisation med utveckling och produktion i USA och Tyskland.
Hos oss får du arbeta i ett växande företag som präglas av teknikkunnande, prestigelöshet och starkt kundfokus.Om tjänsten
Vi fortsätter expandera och behöver förstärka vår verkstadsverksamhet i Falkenberg.
I rollen som verkstadstekniker får du en varierad vardag där du arbetar både självständigt och nära kollegor.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
felsökning, service och reparationer
underhåll och kalibrering av hydraulisk, pneumatisk, mekanisk och elektronisk utrustning
teknisk support och kundkontakt
testning och kvalitetssäkring av produkter innan leverans
Om dig
Vi söker dig som är tekniskt nyfiken och gillar problemlösning. Du har god verkstadsvana och trivs i en roll där du växlar mellan praktiskt arbete och kundkontakt.
Vi tror att du har:
verkstadsteknisk kompetens och ordningssinne
god förmåga att felsöka och tänka logiskt
intresse av att lära dig ny teknik
god datorvana
svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du glad, prestigelös och serviceinriktad. Du kan arbeta självständigt men också samarbeta tätt i ett litet team.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än ett jobb - du får en arbetsplats där du kan växa och påverka.
Vi erbjuder bland annat:
arbete med marknadsledande produkter och modern utrustning
ett familjärt och engagerat team
varierande arbetsdag med både verkstadsarbete och kundkontakt
trygg anställning i ett stabilt och expansivt företag
kontor och verkstad strax utanför centrala Falkenberg
Hos oss är det viljan som sätter gränserna - inte titeln.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka.
Sista ansökningsdag är 11/1.
Skicka din ansökan till mikael.lunneryd@hytorc.se
Frågor?
Ring Mikael: 0702-88 55 01
Välkommen till Hytorc - vi ser fram emot att lära känna dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: mikael.lunneryd@hytorc.se
