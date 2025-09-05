Verkstadsmekaniker
2025-09-05
Vill du vara en del av ett engagerat och växande team där din expertis spelar en avgörande roll? Nu söker Kihlströms Transport & Lastbilscenter en verkstadsmekaniker!Publiceringsdatum2025-09-05Om företaget
Hos Kihlströms erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö där personlig och professionell utveckling står i fokus. De är en växande organisation med 2 fullserviceanläggningar och över 30 medarbetare, vilket ger dig möjlighet att påverka både din egen roll och verksamheten i stort. Här finns inga begränsningar - det är du som styr din egen utveckling. De värnar om ett familjärt klimat och en hög servicenivå, vilket gör att du både kan utvecklas och trivas hos de.Om tjänsten
Vi söker nu en fordonstekniker till vårt dagskift (07:00-16:00, måndag till fredag) med möjlighet till kvällsskift måndag till torsdag framöver. Här får du möjlighet att arbeta med service, reparationer, förebyggande underhåll, felsökning och elektronik på både personbilar, transportbilar och lastbilar.
I denna roll kommer du att vara en nyckelperson i vårt team, där kvalitet, kundupplevelse och en positiv arbetsmiljö står i fokus. Du får möjlighet att utvecklas i rollen, stärka dina tekniska färdigheter och vara en aktiv del i vårt framgångsrika arbete.
Vi söker dig som
Minst fem års erfarenhet som fordonstekniker (erfarenhet av transportbilar är meriterande men inget krav)
Körkort B (C och/eller D är ett plus)
Erfarenhet av transportkyla eller kylcertifikat är meriterande
God vana vid felsökning och elektronik, gärna med erfarenhet av lastbilar, bussar, entreprenad- eller lantbruksmaskiner
Du behärskar både svenska och engelska (många instruktioner är på engelska)
En erfaren, lösningsorienterad och noggrann tekniker med ett brinnande intresse för fordon och maskiner
Positiv, självgående och van att arbeta både självständigt och som en del av ett team
Engagerad och ser varje arbetsdag som en chans att utvecklas och bidra till vårt gemensamma målÖvrig information
Vi erbjuder en resultatbaserad bonus där du blir belönad för ditt engagemang. Du får även friskvårdsbidrag för att främja en hälsosam livsstil och en tjänstepension som ger dig en trygg framtid. Hos oss finns dessutom möjligheter till både personlig och professionell utveckling, allt inom ramen för ett kompetent och stöttande team.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Patricia Contreras på patricia.contreras@kraftsam.se
. I denna rekrytering samarbetar Kihlströms Transport & Lastbilscenter med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt
