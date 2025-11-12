Verkstadsmekaniker - DRI
Stegra Boden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Boden Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Boden
2025-11-12
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stegra Boden AB i Boden
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en nyfiken eller erfaren mekaniker som vill utvecklas i en framtidsinriktad industri? Hos Stegra spelar du en viktig roll i att hålla vår produktion igång varje dag. Med din noggrannhet och ditt tekniska intresse bidrar du till att våra system fungerar som de ska och att vi ständigt blir bättre. Tillsammans skapar vi en pålitlig, effektiv och hållbar produktion - och visar att industrin kan vara både modern och klimatvänlig.
Om rollen
På Stegra bygger vi inte bara en anläggning - vi visar att en hållbar industri är möjlig. För att lyckas med det behöver vi människor som du. I rollen som verkstadsmekaniker på vår DRI-anläggning kommer du att arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll av maskiner och utrustning som är viktiga för produktionen. Du kommer att felsöka, reparera och optimera mekaniska, pneumatiska och hydrauliska system för att säkerställa att verksamheten rullar på smidigt och effektivt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra löpande underhåll, felsökning och reparation av utrustning i verkstad och produktion.
Installera, justera och optimera mekaniska, pneumatiska och hydrauliska system.
Upptäcka och åtgärda tecken på slitage, vibrationer eller bristande smörjning.
Följa säkerhetsrutiner, som Lock Out Tag Out (LOTO), för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.
Bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete tillsammans med kollegor och arbetsledning.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mekaniskt underhåll - några års erfarenhet är meriterande, men vi välkomnar även dig som är i början av din karriär.
Har relevant utbildning, till exempel inom industriteknik, underhåll eller motsvarande erfarenhet.
Har förståelse för grundläggande principer inom underhåll och säkerhet, exempelvis OSHA.
Har erfarenhet av att arbeta med hydraulik, pneumatik och mekaniska system.
Är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta praktiskt.
Kan arbeta på roterande skiftgång samt i varierande miljöer, som exempelvis på hög höjd och i trånga utrymmen.
Goda kunskaper i engelska; grundläggande svenska är meriterande.
Svetscertifikat eller annan specialkompetens är meriterande men inget krav.
Vad vi erbjuder
Om du brinner för att göra skillnad och bidra till en mer hållbar framtid erbjuder Stegra en unik möjlighet att bli en del av ett engagerat och ambitiöst team. Här får du möjlighet att forma framtidens ståltillverkning samtidigt som du utvecklar din egen karriär i ett företag som värdesätter inkludering, samarbete och personlig utveckling.
Vi tror att vår framgång börjar med våra människor - och tillsammans bygger vi en grönare morgondag.
En fast anställning i ett av Sveriges mest spännande industriprojekt.
Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt kollektivavtal.
25 semesterdagar per år enligt svensk lag.
Fullt flyttstöd, inklusive hjälp med boende, researrangemang och flyttkompensation.
Visumsponsring där det är aktuellt.
Moderna, ändamålsenliga lokaler i Boden med fokus på säkerhet, hållbarhet och innovation.
En stöttande och inkluderande arbetsmiljö där alla uppmuntras att växa och utvecklas.
Arbeta i Boden
Vår anläggning i Boden ligger mitt i ett växande grönt industrikluster i norra Sverige. Det är här vi bygger en av världens mest moderna och hållbara stålanläggningar. Med bara 10 minuters pendling från centrum är du nära både banbrytande teknik och det vardagliga livet i ett samhälle med stark gemenskap.
Din ansökan
Studier visar att kvinnor och underrepresenterade grupper ofta tvekar att söka jobb om de inte uppfyller alla krav. På Stegra bygger vi ett värderingsdrivet och hållbart företag - och vi behöver ett mångsidigt och inkluderande team för att lyckas.
Om du delar vår passion men inte uppfyller varje enskild kvalifikation, uppmuntrar vi dig ändå att söka. Du kan vara den perfekta kandidaten för den här rollen - eller för en annan, i takt med att vi växer.
Om Stegra
Stegra har som mål att förändra den globala stålindustrin genom att producera grön vätgas, järn och stål - med målet att eliminera koldioxidutsläpp. Istället för kol använder vi grön vätgas och fossilfri el, vilket innebär att våra primära utsläpp blir vatten och värme.
Vår ambition är att till år 2030 producera 5 miljoner ton grönt stål årligen i vår helintegrerade, digitaliserade och hållbara anläggning i Boden i norra Sverige - som just nu är under uppbyggnad. Men detta är bara början. Vår expertis inom grön vätgas kommer att möjliggöra utsläppsminskningar även i andra industrier, och bana väg för en renare framtid.
Om du stöter på problem när du skickar in din ansökan, kontakta oss gärna på BlueCollarHiring@stegra.com
så hjälper vi dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stegra Boden AB
(org.nr 559305-4918)
Teknikvägen 3 (visa karta
)
961 50 BODEN Jobbnummer
9602006