Verkstadscoach sökes i Huddinge

Aura Personal AB / Chefsjobb / Stockholm
2025-11-08


Visa alla chefsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vill du vara med och driva en verkstad där kvalitet, samarbete och arbetsglädje står i centrum? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Vi på Aura Personal söker en engagerad och strukturerad verkstadscoach som kan leda, stötta och motivera vårt verkstadsteam i Huddinge. Här får du en nyckelroll i det dagliga arbetet - där både människor och maskiner står i fokus.

Publiceringsdatum
2025-11-08

Om tjänsten
Som verkstadscoach är du spindeln i nätet. Du planerar, prioriterar och säkerställer att arbetet i verkstaden flyter på smidigt. Du har nära kontakt med både tekniker och kundmottagare, och ser till att teamet har de bästa förutsättningarna att lyckas varje dag.

Arbetsuppgifter
• Coacha det dagliga arbetet i verkstaden
• Säkerställa kvalitet, effektivitet och god arbetsmiljö
• Stötta teknikerna vid behov, både praktiskt och tekniskt
• Planera bemanning och uppdrag tillsammans med kundmottagning
• Följa upp nyckeltal och utveckla arbetssätt

Vi söker dig som
• Flera års erfarenhet inom fordonsteknik eller verkstadsarbete
• God organisatorisk förmåga och en känsla för service
• Ett coachande ledarskap och ett lösningsorienterat mindset
• Erfarenhet av att arbeta med arbetsledning är meriterande
• B-körkort och goda kunskaper i svenska

Vad vi erbjuder
• En varierande och utvecklande roll i ett starkt team
• Möjlighet att påverka och förbättra verksamheten
• Stöd från erfarna kollegor och ledning
• Trygg anställning med kollektivavtal och personalförmåner

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "102".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Robin Montazeri
Robin.montazeri@aurapersonal.se

Jobbnummer
9595327

Prenumerera på jobb från Aura Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aura Personal AB: