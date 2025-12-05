Verkstadscoach Södertälje
Vi söker en Verkstadscoach som är passionerad för både teknik och ledarskap.
I denna roll kommer du att ha det övergripande ansvaret för att leda och coacha vårt team av tekniker, säkerställa effektivitet och kvalitet samt bidra till en positiv och utvecklande arbetsmiljö. Om du har erfarenhet av tekniskt arbete inom bilbranschen och en stark vilja att utveckla och motivera människor, då är detta en perfekt möjlighet för dig!
Om tjänsten:
• Leda ett team av tekniker för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i verkstadens arbetsflöde. -Ansvara för att optimera och förbättra arbetsprocesser inom verkstaden för att maximera produktivitet och kundnöjdhet. -Säkerställa att alla tekniker har den utbildning och de verktyg som krävs för att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. -Ge kontinuerlig feedback och stöd till teknikerna för att främja deras professionella utveckling. -Arbeta tillsammans med ledningen för att sätta mål och följa upp prestationer inom verkstadsavdelningen. -Säkerställa att verkstaden följer alla säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder. -Ha tät kontakt med andra avdelningar för att säkerställa smidiga arbetsflöden och kundnöjdhet.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet som tekniker inom bilservice eller fordonsreparationer, gärna i en ledande eller coachande roll. -Starka ledaregenskaper och förmåga att motivera och utveckla ett team av tekniker. -God teknisk förståelse och uppdaterad kunskap om den senaste tekniken inom fordonsbranschen. -Förmåga att analysera och optimera arbetsprocesser för att säkerställa hög produktivitet och effektivitet. -Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och leda projekt. -Stark kommunikationsförmåga på svenska, både i tal och skrift. Engelska är meriterande.
Vi erbjuder:
• En ledande roll där du har möjlighet att göra skillnad och påverka utvecklingen av teamet och verkstaden -Omväxlande och dynamiskt arbete med möjlighet att utvecklas inom både teknik och ledarskap. -Konkurrenskraftig lön och förmåner. -Inkluderande och samarbetsvillig arbetsmiljö där vi strävar efter att skapa en positiv och hållbar arbetsplats. -Möjlighet till fortlöpande utbildning och personlig utveckling inom både teknik och ledarskap. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett team av tekniker? Tveka inte att skicka in din ansökan och CV redan idag! Ersättning
