Verkstadscoach plåt
Bilia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Norrköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Norrköping
2026-07-13
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Är du redo för en utmanande och meningsfull roll som verkstadscoach med inriktning mot plåtarbete? På Bilia VWB får du möjlighet att kombinera ditt intresse för ledarskap med att skapa hållbara och innovativa lösningar. Här kommer du att arbeta med vår Volkswagenverkstad med inriktning mot både person- och transportbilar. Om du brinner för att coacha och stötta andra, samtidigt som du vill vara en del av en inkluderande och framåtriktad organisation, då kan detta vara din nästa karriärstege.
Varför välja Bilia
På Bilia är vi stolta över att erbjuda en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt. Vi är en inkluderande organisation där dina kompetenser värdesätts och där du får stöd att växa genom utbildningar och utvecklingsmöjligheter.
Vi bryr oss om våra medarbetares välmående och erbjuder förmåner och personalrabatter för att säkerställa att du mår bra både på och utanför jobbet.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som verkstadscoach kommer du att ha en central roll i vår verksamhet. Du kommer att leda och stötta våra tekniker i deras dagliga arbete, med fokus på att skapa en effektiv och lönsam miljö. Du kommer att ha nära samarbete med olika avdelningar både internt och externt, samt med andra bolag inom Bilia-koncernen. Din roll innebär också att coacha och motivera en grupp tekniker för att nå uppsatta ekonomiska mål, säkerställa kundnöjdhet och främja en positiv gruppdynamik.
Vad vi önskar av dig
Vi söker dig som har erfarenhet av personal- och resultatansvar, och som brinner för ledarskap och coaching. Fordonstekniska kunskaper med inriktning mot plåtarbete är meriterande. Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift och har god datavana.
B-körkort är ett krav. Vi ser gärna att du är en naturlig ledare med ett stort intresse för att utveckla och stötta andra.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Placering är på Bilia VWB AB i Norrköping.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se
602 28 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilia Kontakt
Verkstadschef
Melker Sandberg Olsson melker.sandbergolsson@bilia.se +46104974784 Jobbnummer
10001487