Verkstadsansvarig
2026-04-13
Vill du arbeta på ett företag där du får en betydelsefull roll?
Svensk Röranalys söker en ansvarig för vår verkstad. Tjänsten är uppdelad inom två verksamheter men med huvudsaklig inriktning mot att vara ansvarig för vår verkstad. Ett axplock av arbetsuppgifterna är:
• Reparation, service och underhåll av maskiner, tillbehör och verktyg
• Teknisk support
• Ansvar för lagerhållning av maskiner, tillbehör och verktyg
• Söka leverantörer samt fastställa deras leveransförmåga och leveransvillkor
• Att vara ledningen behjälplig med underlag för inköpsbudget samt uppföljning av denna
Den andra delen av tjänsten är att arbeta i team med ansvarig för vår bilpark. Vi vill att ni ska kunna täcka upp för varandra, vid behov utföra den andres sysslor samt tillsammans utveckla allt som hör till vår verkstad och våra arbetsbilar. Er närmaste chef är vår produktionsansvarige.
Gillar du att mecka, reparera och löda, har goda kunskaper om el, har datavana och inte rädd för administration samt är stresstålig ska du absolut söka denna tjänst. Har du även kunskaper i svetsning ser vi det som ett extra plus.
Svensk Röranalys är ett dotterbolag i koncernen Röranalys i Sverige. Vi arbetar med relining, rörinspektion och stamspolning och våra arbetsbilar har mycket stor betydelse för att verksamheten ska fungera så friktionsfritt som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: christofer.tibblin@roranalys.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkstadsansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Röranalys AB
(org.nr 556616-9198), https://www.roranalys.se/
112 60 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9849452