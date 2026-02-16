Verkstadsadministratör
2026-02-16
Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 850 anställda inom koncernen och omsätter ca 5 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter till huvudsak i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.
Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.
Vi söker dig som har tidigare arbetslivserfarenhet från ett administrativt arbete. För att trivas i rollen så tror vi att du är strukturerad och noggrann med ett sinne för detaljer och siffror. Då du kommer att ha många kontaktytor både internt och externt så är det viktigt att du är bra på att samarbeta, är flexibel och kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Vi tror att du är bra på att driva ditt arbete självständigt och på att slutföra det du har påbörjat.
Du kommer att bli en del av vårt trevliga team i Trollhättan, där du får jobba tillsammans med alltifrån kompetenta tekniker till kundorienterade servicerådgivare. Vi söker dig som är en teamplayer och som vill vara med och bibehålla vår fina gemenskap med både medarbetare och kunder.
Arbetet innefattar bland annat fakturering och garantihantering, erfarenheter av detta är meriterande
Hos oss får du tryggheten av att vara en del i ett stort företag med goda utvecklingsmöjligheter i en kultur som präglas av driv, integritet och hållbarhet. Vi erbjuder förmåner, i form av uppskattade personalrabatter och friskvårdsbidrag då vi värnar om våra anställdas hälsa. Tillsammans på Toveks Lastbilar AB vill vi vara våra kunders naturliga val samtidigt som vi har roligt på jobbet och trivs med det vi gör. Vi tror att du som passar in hos oss är en lagspelare och mån om att både du och dina kollegor gör ett bra jobb tillsammans.
Vi är ett familjeföretag med ett motto - Hela vägen! Vi ser vår personal som vår framgångsfaktor och hos oss ska du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du har ett välmående företag och starka varumärken i ryggen och kompetenta kollegor att jobba sida vid sida med. Vi är en stor, men samtidigt enkel, okomplicerad och familjär organisation där vi är nära till beslut. Vår verksamhet präglas och styrs mycket av våra oerhört starka varumärken, som alla är marknadsledande inom sina segment. Bra egenskaper för att trivas hos oss är positivitet, initiativtagande, sunt förnuft och vilja att vara en del i det vinnande laget. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Arbetsgivare Toveks Personbilar AB
