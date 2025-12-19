Verkstads-och industripersonal
2025-12-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Har du erfarenhet från industri, produktion eller tillverkning och vill du inleda 2026 med nya möjligheter?
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen, där din utveckling står i centrum!
Vi söker CNC-operatörer, svetsare & mekaniker inför framtida behov hos våra kunder i bland annat Norrköping, Finspång, Valdemarsvik och närliggande kommuner.
Vad innebär rollen
Nordiska Bemanningsgruppen arbetar proaktivt för att matcha rätt kompetens inför kommande behov hos våra kunder och söker följande kompetenser:
• CNC-operatörer med tidigare arbetslivserfarenhet inom svarvning/fräsning eller fleropsmaskiner.
• Svetsare med goda kunskaper i svetsmetoderna TIG, MIG/MAG , MMA
• Mekaniker med kunskaper inom underhåll/service och reparation som tycker om att skruva och meka.
Arbetstiderna varierar beroende på uppdrag där det förekommer både dagtid, kväll och skiftgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har relevant utbildning på lägst gymnasienivå inom industriteknik eller motsvarande
• Fler-åring dokumenterad arbetslivserfarenhet inom relevant yrkesområde som CNC-operatör/Svetsare/Mek- montör/Mekaniker/Servicetekniker.
• Goda kunskaper i ritningsläsning och erfarenhet av att ha arbetat utefter underlag
• Trivs i industri/verkstadsmiljö
• Flexibel då uppdragen kan innebära varierande arbetstider och skiftarbete.
• B-körkort, gärna tillgång till bil.
• Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift.
Meriterande:
Truck & Traverskort
Svetslicenser/svetsarprövningar
Som person vill vi att du är ansvarstagande, social och kommunikativ, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga då arbetet sker ute hos våra kunder.
Anställningen
Omfattning: Heltid
Vi erbjuder möjlighet till både bemannings-och rekryteringslösningar till våra kunder inom tillverkning/verkstadsindustrin. Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt, då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig.
Nordiska Bemanningsgruppen är medlem i Almega Kompetensföretagen. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag, för att du ska må bra både på och utanför jobbet.Om företaget
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag, du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher.
Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Vi behandlar ansökningar löpande och sparar din profil för framtida matchningar. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
(org.nr 559411-1147), https://www.nordiskabemanningsgruppen.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
