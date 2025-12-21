Verksjurist myndighetsövergripande
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 350 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för administration ger stöd och service till myndigheten med syfte att säkerställa en effektiv ledning, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet. Administrativa avdelningen ansvarar för verksamhet och processer inom juridik, ekonomi, arkiv och service och är fördelade på tre enheter.
På juridiska enheten arbetar för närvarande ca 20 jurister. Här finns verksjurister med inriktning på fiskerätt, miljörätt, upphandling respektive myndighetsövergripande frågor och enhetsjurister som arbetar med överträdelseärenden inom yrkesfisket. Enheten är en del av avdelningen för administration som stöttar myndighetens verksamhet genom att säkerställa legalitet, effektivitet, gemensamma arbetsformer och hög kvalitet.Publiceringsdatum2025-12-21Beskrivning
Som verksjurist med inriktning myndighetsövergripande frågor arbetar du tillsammans med ytterligare två andra kollegor med att ge stöd i myndighetens juridiska processer för att säkerställa att myndighetens verksamhet bedrivs enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer och att bestämmelser om hantering av personuppgifter och offentlighet- och sekretess iakttas.
Du kommer att arbeta med avtalsgranskning, frågor om anslagshantering och statsstöd, svar på remisser från regeringen och andra myndigheter samt myndighetens arbetsordning. Du kan också komma att arbeta myndighetsövergripande med juridiska frågor kopplade till digitalisering och informationshantering, så som frågor om användning av molntjänster, utbyte av information mellan myndigheter, informationsklassning och vidareutnyttjande av information. Även frågor kopplade till myndighetens visselblåsarfunktion och laglista kan komma i fråga.
Du är med och driver utvecklingen av enhetens och myndighetens arbetssätt och metoder. Du kan komma att företräda myndigheten i juridiska nätverk som finns inom myndighetens ansvarsområden och håller utbildningar inom dina ansvarsområden. I övrigt arbetar du med de på myndigheten förekommande arbetsuppgifterna som verksjuristerna arbetar med.Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor på juridiska enheten utgör du stöd till myndighetens enheter och medarbetare såväl i projekt som i den löpande verksamheten bl.a. vad gäller
- Allmänna förvaltningsrättsliga frågor inkl. frågor om arkivering och diarieföring m.m.
- Offentlighet och sekretess och utlämnandefrågor
- Behandling av personuppgifter och dataskydd
- Frågor om statsstöd och anslagshantering
- Frågor om informationshantering och digitalisering
Det kan också förekomma frågor som gäller immaterialrätt och avtalsrätt och informationssäkerhet. Rättsutvecklingen inom dina huvudsakliga ansvarsområden är snabb både nationellt och på EU-nivå och du håller dig uppdaterad om det rådande rättsläget.
Resor kan komma att ingå i arbetet.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Du som söker denna tjänst ska ha juristexamen och mycket goda allmänjuridiska kunskaper, specifikt med bred och/eller djup yrkeserfarenhet inom aktuella rättsområden. För tjänsten är det särskilt meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom förvaltningsrätt, statsstöd, IT, digitalisering och persondataskydd.
Vi kräver minst 5 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig förvaltning dvs. inom statlig eller kommunal verksamhet samt domstolsväsendet.
Som person är du trygg och stabil och har självinsikt. Du visar på gott omdöme och integritet och har mod att handla efter egen övertygelse. I rollen som verksjurist samarbetar du nära med utredare och chefer med många olika kompetenser. Du behöver vara en lagspelare med mycket god samarbetsförmåga och du behöver kommunicera tydligt och pedagogiskt. Frågeställningarna kan vara både komplexa och tidskänsliga vilket ställer krav på flexibilitet och förmåga att snabbt kunna identifiera de juridiska problemen. För att lyckas i rollen krävs att du är strukturerad och har en problemlösande förmåga. Det krävs också att du är självständig i din yrkesutövning.Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med befattningen verksjurist. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 53 000: - - 63 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens.
Utgångspunkten är att arbetet utförs i våra moderna lokaler i Gullbergsvass, Göteborg, men det finns möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan efter överenskommelse. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
