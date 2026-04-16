Verksjurist
2026-04-16
Är du jurist med bred erfarenhet från offentlig sektor? Har du juridisk kompetens utifrån att ha arbetat kvalificerat med förvaltningsrätt, regeringsuppdrag, frågor med EU-rättslig anknytning, offentlighet och sekretess och kanske tidigare bistått en organisation med juridiska frågeställningar kring digitalisering?
Det händer mycket inom det skogliga området och därför behöver vi förstärka Rättsenheten med ytterligare en verksjurist. På enheten arbetar för närvarande elva verksjurister samt enhetschef. Arbetsuppgifterna är varierande och rör ett stort antal rättsområden. Enheten arbetar aktivt med bland annat bevakning av rättsutvecklingen och bistår myndigheten i samband med implementering av ny lagstiftning, besvara remisser och lämna yttranden av olika slag. Enheten stöttar också myndigheten vid framtagande av styrande och stödjande dokument. Vi behöver nu förstärkning i bland annat EU-rätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, digitalisering, men även annan lagstiftning inom Skogsstyrelsens verksamhetsområden.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Som verksjurist kommer du att arbeta med att ge internt kvalificerat juridiskt stöd inom myndigheten. Arbetet är omväxlande och du arbetar ofta i team med olika kollegor.
En verksjurist arbetar i huvudsak med att:
delta i och ge stöd i exempelvis regeringsuppdrag samt remiss- och utredningsarbeten, ge stöd i andra på myndigheten förekommande frågor, exempelvis avtalsrätt, offentlighet och sekretess, upphandling och skadestånd, delta i och ge stöd i myndighetens arbete med föreskrifter, hålla juridiska utbildningar inom myndigheten, arbeta med övergripande utvecklingsarbeten inom myndigheten, ge stöd i ärendehandläggning, däribland att skriva yttranden och föra rättsprocesser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk juris kandidat- eller juristexamen (180 poäng/270 högskolepoäng), är notariemeriterad och har flera års erfarenhet av arbete som jurist inom offentlig sektor. Vi ser det som särskilt önskvärt om du har arbetat med att ge rättsligt stöd i olika myndighetsrelaterade frågor samt har god erfarenhet av EU-rätt och förvaltningsrätt. Erfarenhet av att arbeta med frågor sammanhörande med digitalisering och annat juridiskt utvecklingsarbete är också meriterande.
För att passa väl i rollen som verksjurist hos oss behöver du ha viljan att sätta dig in i nya rättsområden, tycka om att tänka analytiskt och kunna arbeta strukturerat under tidspress.
Du behöver vara ansvarstagande, drivande och ha förmågan att se till helheten, men även kunna vara flexibel när förutsättningar ändras
Du behöver ha en hög rättslig kompetens och förmåga att omsätta den i praktiken
Du trivs i samarbetet med kollegor och har förmågan att kommunicera resultatet av de juridiska bedömningar och ställningstaganden som gjorts
Det är självklart för dig att problemlösningsarbete ska föras framåt med ett konstruktivt och prestigelöst förhållningssätt.
Du blir en representant för myndigheten och förväntas utöva din yrkesroll med integritet och inge ett gott förtroende.
Självklart delar du de statliga värderingarna.
Låter beskrivningen som något för dig? Ta chansen att bli en del av vår myndighet där vi erbjuder spännande arbetsuppgifter som utmanar och stimulerar!
Stationeringsort
Stationeringsort är i första hand Jönköping, Växjö, Skövde eller Borås, där myndighetens jurister är placerade idag. Andra stationeringsorter kan diskuteras.
Har du frågor?
Kontakta gärna enhetschef Madelene Reutmer som nås via 010 - 172 10 00.
Välkommen med din ansökan senast den 10 maj.
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger uthållig god avkastning samtidigt som biologisk mångfald och andra miljövärden bevaras. Vi arbetar också med att öka medvetandet om skogens betydelse för samhället.
Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vår medarbetar- och ledaridé har gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Dessa kompletteras i vårt dagliga arbete av den statliga värdegrunden.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: Om oss - Skogsstyrelsen samt Jobba hos oss - Skogsstyrelsen
Välkommen till Skogsstyrelsen!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsstyrelsen
https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
551 83 JÖNKÖPING Kontakt
Lars Hansson, SACO 010-1721000
9859483