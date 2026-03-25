2026-03-25
Brå verkar för en minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället. Vill du vara en del i detta arbete?
Brås uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, forskning, statistik och kunskapsspridning, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet. Vårt kontor finns på Fleminggatan i centrala Stockholm. Vi är idag cirka 200 medarbetare.
Brå är en myndighet som växer och till enheten för juridik, upphandling, registratur, arkiv och ekonomi (JURAE) söker vi nu en erfaren jurist för anställning som verksjurist. Du kommer att arbeta på en trivsam enhet med engagerade och kunniga medarbetare. Vi har ett nära samarbete och delar kunskap och erfarenheter med varandra. Du blir en viktig del av vår enhet och kommer att arbeta särskilt nära de andra verksjuristerna och chefsjuristen.
Brås kärnverksamhet består av forskning, statistik och utveckling av det brottsförebyggande arbetet. Under det senaste året har flera delar av Brås verksamhet vuxit mycket och kommer fortsätta med det. Arbetet som verksjurist på Brå har en bred juridisk inriktning och du kommer att ge rättsligt stöd till verksamheten i olika juridiska frågor. De rättsområden som är vanligt förekommande är framför allt förvaltningsrätt, straffrätt, offentlighet och sekretess samt dataskydd. Även frågor som rör till exempel säkerhetsskydd, avtal och bidragsgivning förekommer. Myndigheten är inne i en digitaliseringsresa varför frågor som rör det it-rättsliga området aktualiseras allt oftare.
Arbetet består bland annat i att granska myndighetens forskningsrapporter ur ett juridiskt perspektiv, svara på frågor från verksamheten, ta fram och uppdatera styrdokument, stötta i frågor som gäller statsbidrag eller att skriva rättsutredningar inom exempelvis förvaltningsrätt eller offentlighet och sekretess. I arbetet som verksjurist ingår även att hålla i utbildningar inom relevanta rättsområden, svara på vissa av myndighetens remisser samt bistå olika projekt med juridisk sakkunskap.
Brå är en myndighet med möjlighet till korta beslutsvägar och där vi arbetar nära andra organisatoriska enheter. Som verksjurist på myndigheten finns det goda möjligheter att påverka arbetssätt och vilka organisatoriska enheter man är kontaktperson för. Det är en fördel om man tycker om verksamhetsutveckling, och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt och hur vi stöttar verksamheten på bästa sätt.
Vid intresse kan det bli aktuellt att utse dig till myndighetens dataskyddsombud.
Vi söker dig som har:
akademisk examen från juristprogrammet eller motsvarande
minst fem års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig sektor
mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i tal och skrift.
har mycket goda kunskaper inom för tjänsten relevanta rättsområden, exempelvis förvaltningsrätt, straffrätt, dataskydd och offentlighet och sekretess
har arbetat på en brottsbekämpande myndighet, JK, JO eller annan för tjänsten relevant myndighet
notariemeritering eller motsvarande yrkeserfarenhet från domstol.
För att lyckas i rollen som verksjurist hos oss behöver du vara självständig, ansvarstagande och noggrann. Du har hög integritet men är också flexibel och prestigelös och hittar pragmatiska lösningar för att driva arbetet på myndigheten framåt. Du kan växla snabbt mellan olika arbetsuppgifter och prioritera under tidspress. I rollen som verksjurist kommer du att stötta medarbetarna i juridiska frågor inom samtliga delar av Brås verksamhet. Det är därför viktigt att du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra samt att du är pedagogisk och strukturerad. Du bör även vara intresserad av utvecklingsarbete och känna dig bekväm med att hålla utbildningar inom myndigheten.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Brå tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning. Läs gärna mer om Brå och de förmåner som vi erbjuder på https://bra.se/om-bra/jobba-hos-oss.html.
Brå har ett inkluderande synsätt och värdesätter mångfald.
Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av verksjuristen Charlotte Löf, tfn 08-518 32 485 eller tf. chefsjuristen Elin Kåvemyr Berkelund, tfn 08-527 58 528. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Maria Esplund, tfn 08-527 58 535.
Facklig kontaktperson för SACO är Luis Antonio Galaz Miranda, tfn 08-527 58 487 och för ST Bror Schylander, tfn 08-518 32 436.
Välkommen med din ansökan!
För att söka tjänsten klickar du på länken nedan. Ange diarienummer 2.1.1-0181/26 på din ansökan, och skicka in den till oss senast den 15 april 2026.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-specialisten som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-117183".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Brottsförebyggande Rådet
112 26 STOCKHOLM
Brottsförebyggande rådet
Maria Esplund maria.esplund@bra.se
