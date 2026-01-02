Verksjurist
Vill du använda din kompetens till att skapa ett strålsäkert samhälle?
Vill du arbeta på en spännande myndighet? Nu finns chansen att få arbeta på en myndighet i tillväxt. Trivs du även med samt motiveras av goda samarbeten i en utvecklande miljö? Då kan du vara vår blivande kollega!
Juridiska sekretariatet vid Strålsäkerhetsmyndigheten utgör ett stöd för myndighetens ledning, avdelningar och enheter samt bistår Regeringskansliet i frågor inom myndighetens ansvarsområde. Sekretariatet leds av myndighetens chefsjurist, som ingår i myndighetens ledningsgrupp. Vid sekretariatet arbetar en administrativ handläggare och 14 verksjurister, inklusive myndighetens dataskyddsombud. Verksjuristerna leds av en enhetschef.
Sekretariatet ansvarar bland annat för internt juridiskt stöd och utbildning, processföring i domstol samt bevakning av rättsliga frågor inom myndighetens område. Arbetsuppgifterna innefattar även bl.a. utredning och rådgivning rörande exempelvis myndighetsutövning, föreskrifter, totalförsvar och krisberedskap, säkerhetsskydd, regulatoriska frågor, dataskydd, avtal samt internationella samarbeten. Enheten ansvarar också för myndighetens visselblåsarfunktion och intern rättslig styrning.
Hos oss planerar du ditt arbete själv och får variation genom att hantera flera komplexa arbetsuppgifter parallellt. Det kan utifrån kompetens, erfarenhet och intresse bli aktuellt med en inriktning mot vissa rättsområden eller arbetsuppgifter.
Nu söker vi en eller flera verksjurister.
Samhällsviktiga arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett arbete där du i nära samarbete med chefsjurist, enhetschef, övriga jurister och avdelningar på myndigheten får;
• stödja verksamheten med juridiska bedömningar inom olika rättsområden och bidra till att myndigheten fattar beslut med hög juridisk kvalitet,
• arbeta med framtagande av föreskrifter,
• delta i arbete med remissvar, styrdokument och andra projekt,
• beroende på din bakgrund planera, utveckla samt delta i utbildningsverksamhet och
• delta i andra uppgifter som förekommer vid sekretariatet. Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Yrkesexamen: Juristexamen/jur.kand.
• Notariemeritering eller erfarenhet som Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer som likvärdig
• Flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
• Goda kunskaper i förvaltningsrätt och offentlighets- och sekretesslagstiftning
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
• God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Arbetat som verksjurist
• Arbetat med föreskrifter
• Erfarenhet av rådgivning till handläggare som arbetar med myndighetsutövning
• Goda kunskaper om kärnteknik- eller strålskyddsregelverket
• Erfarenhet från Regeringskansliet
• Erfarenhet från EU, OECD eller IAEA
• Erfarenhet av internationella myndighets- eller utvecklingssamarbeten
• Erfarenhet av att ha utformat eller förhandlat IT-avtal, kravspecifikation eller styrdokument för att omhänderta regulatoriska krav
• Goda kunskaper om relevanta it-rättsliga regelverk
• Arbetat med integritetsskyddslagstiftning
• Goda kunskaper om säkerhetsskyddsregelverket
• Arbetat i en kunskapsintensiv organisation där du samarbetat med flera andra yrkeskategorierDina personliga egenskaper
Som person trivs du med samarbeten och du kommunicerar på ett tydligt sätt där du kan förklara komplexa rättsliga frågor på ett enkelt sätt och har förmåga att omsätta komplexa regelverk i användbara arbetssätt. Tjänsten förutsätter att du är strukturerad samt har ett gott omdöme.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: Läs mer om våra villkor och förmåner
Anställningen inleds med 6 månaders provanställning med start enligt överenskommelse.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även komma att krigsplaceras vid myndigheten. Krisorganisationen utför strålskyddsbedömningar och kärntekniska analyser och samverkar med andra berörda aktörer för att hantera radiologiska nödsituationer, inklusive situationer vid höjd beredskap.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta tf. enhetschef Anna Haraldsson, 08-799 42 07.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85,
Michael Wallin, ST, 08-799 42 87 och
Mikael Andersson, SEKO, 08-799 41 00.
Vi undanber oss erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Placeringsort: Du som söker tjänsten kan välja mellan att vara placerad i Solna, Göteborg eller i Katrineholm. Resor mellan kontoren kan förekomma. Du uppger önskad placeringsort i samband med din ansökan.
Ansökan sker genom att du bifogar CV och svarar på urvalsfrågor. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande ber vi dig därför att svara på urvalsfrågorna och du behöver inte bifoga personligt brev. Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss.
Arbetsprov kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 13 januari 2026
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 380 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet här www.stralsakerhetsmyndigheten.se Ersättning
