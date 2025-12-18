Verksamhetsvärd till Mikaelsgården
2025-12-18
Uppsala stadsmission arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Uppsala. Vi har en kristen grundsyn och är en ideell förening. Vi erbjuder öppna mötesplatser, enskilt stöd samt arbetsträning. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv, känna hopp och livsglädje samt tillhörighet i samhället.
Vår kära kollega Per ska efter sju år som verksamhetsvärd på MIkaelsgården gå i pension. Därför söker vi nu en ersättare för honom.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är på Mikaelsgården, som är en fältbaserad verksamhet och mötesplats för vuxna personer i social utsatthet. Gemensamt för dem som söker sig till verksamheten är deras svåra och komplicerade livssituation, där alkohol och drogproblematik, psykisk ohälsa och hemlöshet är primärt.
Mikaelsgårdens mål är att erbjuda ett sammanhang där alla är välkomna, en plats i tillvaron med möjlighet till samtal om vardagliga, sociala och existentiella frågor. Stöd i kontakter med myndigheter och närstående. Personlig omvårdnad med dusch, klädbyte samt enklare klädbyten erbjuds också.
Vi söker dig som har en förmåga att hålla ditt lugn och fokus i en väldigt brokig miljö. Att skapa en värdig, trygg plats för de gäster som söker sig till vår verksamhet är vårt uppdrag.
Kompetens
Vi vill att du har en förmåga att möta människor där de befinner sig, inger förtroende och delar vår värdegrund. Du ska ha en tilltro till att alla människor är utvecklingsbara och vara en inspiratör för att ge våra gäster den möjligheten. Du behöver vara genuin, stabil och uthållig person som har en god förmåga att genom givna ramar se möjligheter och lösningar i stället för hinder, även förmåga att på ett positivt sätt kunna sätta gränser är nödvändigt.
Du behöver ha B-körkort då tjänsten även omfattar arbete utanför verksamheten. Tjänsten innebär även administration så vi ser även att du har erfarenhet av dokumentation. Du blir en del av ett team och därför är det viktig att du kan kommunicera och samarbeta.
Tjänsten är på 100 % med provanställning i 6 månader. Din arbetstid är vardagar under dagtid samt varannan torsdag kväll för uppdrag på Soppmässan. Arbetstiden är likt vår verksamhet föränderlig efter behov och resurser.
Skriv gärna i ditt personliga brev varför just du är rätt person att arbeta med oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser att du börjar så fort som möjligt.Kontaktperson för detta jobb
Carola Matilainen, Verksamhetschef Mikaelsgården, Carola.matilainen@uppsalastadsmission.se
Är du intresserad- skicka in din ansökan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-25Kvalifikationer
B-körkort
Adekvat utbildning
Erfarenhet att ha jobbat med målgruppen
Meriterande
Erfarenhet av psykiatri
Erfarenhet av arbete/uppdrag i frivilligorganisation eller kyrka
