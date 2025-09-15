Verksamhetsutvecklare inom HR
Karlstads kommun / Organisationsutvecklarjobb / Karlstad Visa alla organisationsutvecklarjobb i Karlstad
2025-09-15
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa framtidens HR?
Vi söker en nyfiken och drivande verksamhetsutvecklare som vill utveckla digitala lösningar, leda projekt och göra skillnad för både medarbetare och chefer i en organisation i ständig utveckling.Publiceringsdatum2025-09-15Beskrivning
HR och det arbetsgivarstrategiska arbetet är en central del av kommunens utveckling. Digitalisering och smartare arbetssätt är avgörande framgångsfaktorer - och här spelar du en viktig roll. Du kommer att arbeta tillsammans med andra verksamhetsutvecklare och systemförvaltare. Just nu pågår en översyn av HR-funktionen med målet att skapa ännu bättre förutsättningar för framtidens arbetssätt, vilket gör att du kliver in i en spännande fas av utveckling och förändring.Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare inom HR får du en viktig roll i att utveckla kommunens digitala arbetslandskap och bidra till effektiva processer för HR- och lönearbetet. I rollen kommer du bland annat att:
Driva digitaliseringen av HR och följa upp dess effekter Vara en brygga mellan HR, IT och verksamheten Leda projekt, utvecklingsinitiativ och upphandlingar inom HR:s digitala utveckling Bidra till förändringsledning och stötta chefer och medarbetare i nya arbetssätt Arbeta datadrivet för att skapa insikter och förbättra beslut
Uppdraget är både operativt och strategiskt. Du blir en nyckelperson i att identifiera behov, driva utvecklingsinsatser och omsätta idéer till hållbara lösningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk bakgrund inom digital utveckling/digitalisering, IT eller motsvarande erfarenhet inom IT och digital utveckling/digitalisering Erfarenhet av projektledning eller verksamhetsutveckling Erfarenhet av utvecklingsarbete kopplat till digitalisering
Det är meriterande om du har någon form av projektledarutbildning och erfarenhet av digitalisering inom HR-området, tjänstedesign eller verksamhetsarkitektur.
För att lyckas i rollen tror vi att du har en stark initiativförmåga och trivs med att driva utveckling framåt. Du är självgående och kan ta ansvar för att planera, strukturera och genomföra ditt arbete på ett hållbart sätt. Samtidigt är du flexibel och kan anpassa dig när förutsättningar förändras.
Som person är du uthållig och fortsätter arbeta mot mål även när vägen dit inte är spikrak. Du är skicklig på att bygga relationer och skapa förtroende, något som är viktigt i en roll där du leder genom samarbete. Din strategiska förmåga gör att du kan se helheter och långsiktiga samband, medan din analytiska problemlösningsförmåga hjälper dig att förstå komplexa frågor och hitta fungerande lösningar.
Vi tror också att du har en kreativ ådra - du kan se nya möjligheter och omsätta idéer i praktisk handling. I rollen kommer du att utöva ledarskap i form av projektledning, där din förmåga att organisera, engagera och driva arbetet tillsammans med andra blir avgörande.
Om Karlstads kommun
Kommunledningskontoret, som är den förvaltning som du kommer att tillhöra, arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun. Allt för en bra utveckling för oss som redan lever och bor här och för framtida Karlstadsbor. Vi är cirka 220 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar tillväxt, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vi arbetar bland annat med ekonomi, juridik, upphandling, HR, kommunikation och IT.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Kommunledningskontoret, HR Kontakt
