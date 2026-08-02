Verksamhetsutvecklare
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2026-08-02
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FOI-PERS-2026-733
Trivs du med att sätta dig in i nya frågeställningar, analysera komplex information och få olika aktörer att arbeta mot samma mål? Hos FOI får du använda den förmågan i ett innovationsarbete där forskning omsätts till konkret nytta för Sveriges försvar och säkerhet. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans och en utvecklande arbetsmiljö i en organisation med ett samhällsviktigt uppdrag. Publiceringsdatum2026-08-02Om tjänsten
Som verksamhetsutvecklare arbetar du i gränslandet mellan forskning, teknik och verksamhetsutveckling. Du bidrar till att omsätta forskningsresultat och innovationsinitiativ i praktiken genom att samordna, analysera och driva aktiviteter tillsammans med interna och externa aktörer.
Du blir en del av Innovationskansliet, som samordnar FOI:s innovationsarbete både internt och externt. Rollen innebär många kontaktytor och passar dig som trivs med att snabbt sätta dig in i komplexa frågor, skapa struktur och bidra till att initiativ går från idé till genomförande.
I rollen kommer du bland annat att:
stödja genomförandet av FOI:s innovationsarbete genom att initiera, analysera och följa upp aktiviteter på både strategisk och operativ nivå,
samordna FOI:s deltagande i innovationsprojekt och utvecklingsinitiativ tillsammans med andra försvarsmyndigheter, företag, akademi och internationella samarbetspartners,
identifiera utvecklingsmöjligheter, arbetssätt och förbättringar kopplade till innovationsprocesser och styrning,
ta fram analyser, beslutsunderlag och presentationer som stöd för ledning och verksamhet.
Om enheten
Du kommer att ingå i Kansliet för innovationssamordning som ingår i Generaldirektörens ledningsstöd.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Civilingenjörsutbildning,
5+ års erfarenhet av kvalificerat analys-, utvecklings- eller förändringsarbete,
En intraprenöriell profil och erfarenhet av att arbeta nära teknik, innovation eller produktutveckling,
Du har tydlig erfarenhet av att strukturera information i komplexa sammanhang och kan omsätta det till alternativ och verksamhetsplanering.
Vi ser att du som söker drivs av att förstå systemförståelse och skapa struktur där andra ser många lösa trådar. Du är analytisk och nyfiken, ställer genomtänkta frågor och kan snabbt sätta dig in i nya områden. Du har en god förmåga att samla in, strukturera och analysera information från många olika källor och omsätta den till beslutsunderlag och konkreta rekommendationer. För att lyckas i rollen behöver du också vara prestigelös och samarbetsinriktad. Du bygger goda relationer, inger förtroende och trivs med att arbeta tillsammans med människor med olika kompetenser och perspektiv. Samtidigt tar du ansvar för att driva ditt arbete framåt och följa upp att initiativ leder till resultat. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper
Meriterande
försvarssektorn,
samverkan mellan offentlig sektor och företagkonsultverksamhet,
innovationsprojekt eller test-/pilotverksamhet,
arbete i kunskapsintensiv miljö.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 22:a augusti!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Innovationsdirektör Karin Nygren. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S – ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182)
Gullfossgatan 6 (visa karta
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164 90 KISTA Arbetsplats
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Jobbnummer
10017919