Verksamhetsutvecklare
2026-03-06
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Vill du vara med och forma framtidens digitala Värmdö? Vi söker nu en verksamhetsutvecklare som har förmågan att införa beslutade processer och metoder för att stärka kommunens digitala förmåga.
IT och digitalisering har en central funktion i att stödja kommunens verksamheter i deras utveckling och service till medborgarna. Genom moderna IT-lösningar, tjänster och processer skapar vi ett verksamhetsstöd med hög tillgänglighet och kvalitet. För att ytterligare stärka detta arbete etablerades en ny avdelning för IT och digitalisering inom kommunledningskontoret från och med 1 januari 2026.
Som verksamhetsutvecklare på utvecklingsenheten får du ett operativt viktigt uppdrag i en stimulerande miljö där du dagligen bidrar till samhällsnytta. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stark samarbetskultur.
Ditt uppdrag
Ditt huvuduppdrag är att implementera kommunens transformationsprocess och projektmodell på kommunens sex kontor. I din roll kommer du att ha det uttalade ansvaret för att driva detta arbete i mål samt följa upp tillämpningen av processen och modellen vilket rapporteras till enhetschef för utvecklingsenheten.
I uppdraget ingår även att följa upp de olika IT-projekten i kommunen så att projektkontoret är transparant med det som finns i portföljen.
Du kommer att arbeta nära enhetschefen på utvecklingsenheten men även med övriga medarbetare inom IT och digitaliseringsavdelningen samt med kommunens utvecklingsledare som finns på kommunens olika kontor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Modellansvar: Du ansvarar för att vidareutveckla transformationsprocessen tillsammans enhetschefer på kommunen och utvecklingsledare och följa upp tillämpningen av processen.
• Ansvar för slutförande: Säkerställa att det pågående införandet av kommunens transformationsprocess och projektmodell fullföljs och integreras fullt ut i kommunens olika verksamhetsområden.
• Samverkan: Du bygger förtroendefulla relationer med utvecklingsledare och verksamhetsspecialister.
Din erfarenhet
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom IT, systemvetenskap, ekonomi eller motsvarande.
• Minst 5 års erfarenhet av att implementera och utveckla processer och modeller i komplexa organisationer.
• Minst 3 års erfarenhet av projektledning och förändringsledning.
• Minst 5 års erfarenhet av arbete inom kommunal eller offentlig verksamhet.
• Dokumenterad erfarenhet med god kompetens inom ekonomi och budgetering för att följa upp effekthemtagningen kopplat till projektportföljen.
• God förmåga att kommunicera pedagogiskt på svenska och engelska med intressenter på alla nivåer.
Meriterande:
• Om du har erfarenhet ledningssystemet Stratsys eller motsvarande system.
• Om du har vana eller kunskap om regelverket inom offentlig sektor
(t.ex arkivlagen, GDPR).
Dina personliga egenskaper
Uthållig
Muntlig kommunikation
Tydlig
Helhetssyn
Strukturerad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Enligt överenskommelse
