Verksamhetsutvecklare
2026-02-27
Har du ett intresse för att jobba med utveckling av verksamhet och organisation? Vi söker nu en erfaren verksamhetsutvecklare till Skatteverkets personbeskattningsavdelning.
Inom personbeskattningsområdet arbetar vi löpande med att utveckla verksamheten för att effektivt möta nya förutsättningar och förändringar inom beskattningen och du kommer ha en central roll i det arbetet. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Utifrån behov och verksamhetens prioriteringar genomför vi verksamhetsutveckling från behov till uppnådd effekt. Arbetet sker i tätt samarbete med handläggare och i dialog med exempelvis andra myndigheter, företag och branschorganisationer.
Enheten stödjer avdelningen i utvecklingsfrågor, ständiga förbättringar, intern effektivisering och främjar den digitala transformationen utifrån kundbehov. En stor del av myndighetsutövandet inom beskattningsområdet sker idag i våra digitala processer och beskattningsområdet är ett område med mycket hög grad av automatiserat fastställande. Vi tar ansvar för att de tjänster vi utvecklar och förvaltar stödjer Skatteverkets riktning.
Du bidrar till samarbete och nytänkande, och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö.
Du har ett agilt förhållningssätt, arbetar med verksamhetsutveckling utifrån ett helhetsperspektiv samt med tjänstedesign och förändringsledning för att skapa värde för våra kunder. Du är nyfiken på och vill verka i den digitala miljön där teknik, juridik och arkitektur samspelar.
Vi söker dig som är en erfaren verksamhetsutvecklare, van att jobba med komplexa utvecklingsfrågor i en agil kontext och som är trygg med att arbeta i ett sammanhang där allt inte är tydligt.
Du har flexibel arbetstid utifrån verksamheten och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid. Det finns viss möjlighet till att arbeta på distans. Du tillhör Utvecklingsenheten på personbeskattningsavdelningen. Avdelningen bedriver verksamhet på flera orter. Möjlig placeringsort för denna tjänst är Sundbyberg, Göteborg, Nyköping, Sundsvall, Uppsala, Falun eller Luleå. På enheten arbetar cirka 30 kollegor.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, god förmåga att samverka med andra och bygga relationer och nätverk
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara anpassningsbar och öppen för förändringar, ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- ha en mycket god förmåga att arbeta självständigt, vilket innebär att du planerar och driver ditt arbete framåt för att nå goda resultat
- ha god förmåga att anpassa ditt budskap efter mottagare och situation
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska såväl som engelska och kommunicera på ett engagerande sätt
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 hp/120 p inom ett för tjänsten relevant område alternativt aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete inom ett för tjänsten relevant område
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att arbeta med lagdriven utveckling eller aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att leda utvecklingsinitiativ i en större organisation.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet av verksamhetsutvecklingsmetodik och processkartläggning, och att du har arbetat strukturerat med behovsinsamling samt krav- och intressentanalyser. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att tolka och tillämpa lagar, regler och riktlinjer.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret. Referensnummer 2025/134.https://skatteverket.varbi.com/en/apply/positionquick/902659/?where=4
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/232". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Oline Andersson, hr-specialist oline.andersson@skatteverket.se Jobbnummer
9768971