Verksamhetsutvecklare
2025-12-19
ABF Huddinge söker Verksamhetsutvecklare
ABF är Sveriges ledande studieförbund. Vi utgår från varje individs behov och intresse och vill ge människor möjlighet att ta del av kultur, bildning och samhällsengagemang. ABF är partipolitiskt obundet med värderingar som sammanfaller med arbetarrörelsens.
ABF Huddinges mötesplatser/lokaler finns i Centrala Huddinge, Vårby Gård och Flemingsberg.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Vill du vara med och utveckla ABF Huddinge? Vi söker nu en verksamhetsutvecklare med placering i Centrala Huddinge. Rollen innebär ansvar för studieprogrammets utbud av programverksamhet, samverkan med föreningar och lokala aktörer samt arbete med extern finansiering som projekt och uppdrag.
Du arbetar med att planera och utveckla programutbudet av studiecirklar och kulturarrangemang för allmänheten, söker projektmedel och leder projekt och uppdrag inom bland annat arbetsmarknad, integration, jämställdhet och barn-och ungdomsverksamhet. Samverkar med medlemsorganisationer och andra aktörer. Arbetet sker i linje med ABF Huddinges verksamhetsplan och folkbildningens villkor.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för och utveckla programutbudet av studiecirklar och kulturarrangemang för allmänheten
Söka projektmedel och leda projekt/processer
Samverka med föreningar, lokala aktörer och samarbetspartners
• Administration och koordinering av folkbildningsverksamhet och projekt.
Planera och följa upp verksamhetsmål och ekonomi
Viss personalledning och cirkelledaransvarProfil
Vi söker dig som:
har god kännedom om folkrörelse- och föreningslivet
brinner för folkbildning, kultur och samhällsfrågor
har erfarenhet av ledarskap och projektarbete
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift
har god samarbetsförmåga och social kompetens
Meriterande
Erfarenhet av arbete i mångkulturella miljöer
Vana av samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer
Kunskap i studieförbundens administrativa system Gustav
Anställningsvillkor
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid (100 %) med 6 månaders provanställning.
Arbetstid:
38-timmars arbetsvecka. Kvälls- och helgarbete kan förekomma. Arbetet sker huvudsakligen på plats - då vi ser att bemannade mötesplatser gynnar verksamheten.Tillträde
Enligt överenskommelseErsättning
Enligt överenskommelse.
Kollektivavtal - Handelsanställdas förbund.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 19 januari 2026
Skicka CV och personligt brev till: info.huddinge@abf.se
Märk ansökan: Verksamhetsutvecklare ABF Huddinge
Frågor om tjänsten besvaras av:
Ulrika Tärnblom, Studieförbundschef
Hani Shabanpour, Verksamhetsledare
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetsutv ABF Huddinge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abf:s Lokalavd I Huddinge
, http://www.huddinge.abf.se
141 61 HUDDINGE Arbetsplats
ABF Huddinge Kontakt
Verksamhetsledare
