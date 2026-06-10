Undersköterska, Trygghetslarmet natt
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2026-06-10
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Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om arbetsplatsen
Trygghetslarmet i Uddevalla kommun är en del av hemtjänsten med uppdrag att snabbt och professionellt hantera inkommande larm. Vi skapar trygghet och kvalitet för personer med trygghetslarm, där stödet behövs som mest.
Vi är ett engagerat team som använder välfärdsteknik och digitala verktyg för att arbeta effektivt och säkert. Vårt mål är att ge människor möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt, med trygghet i vardagen.
Hos oss gör du skillnad, varje dag.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i trygghetslarmet är du en nyckelperson som skapar trygghet och värdighet för våra brukare nattetid. Du ger professionell omsorg där den behövs som mest och arbetar tillsammans med en kollega i ett engagerat team, alltid med fokus på att göra skillnad, varje natt.
Arbetet innebär nattjänstgöring samt arbete varannan helg. Du behöver vara en trygg och ansvarsfull förare som känner dig bekväm med att köra i alla väder, då hela kommunen är ditt arbetsfält.
I rollen ingår bland annat att:
ta emot och åtgärda trygghetslarm
hantera händelsesignaler från medicinutrustning
genomföra fjärrtillsyner
dokumentera enligt gällande rutiner
samverka nära med hemtjänstens nattorganisation vid behov av snabba insatser
Vi söker dig som är nyfiken på digital teknik, har förmåga att behålla lugnet i pressade situationer och vill arbeta med välfärdsteknik som en naturlig del av vardagen. Du bidrar också aktivt till utveckling av arbetssätt och rutiner, tillsammans skapar vi framtidens omsorg.
Vem söker vi
Vi söker en undersköterska till trygghetslarmet
Vi söker dig som är:
Stresstålig – Larm kan innebära pressade situationer, så det är viktigt att behålla lugnet.
Flexibel – Arbetsdagen kan variera mycket beroende på vilka larm som kommer in.
Har ett teknikintresse – Du arbetar självständigt med digitala verktyg och välfärdsteknik, så du behöver känna dig bekväm med teknik.
Har god kommunikationsförmåga – Du behöver kunna kommunicera tydligt och vänligt med både brukare och kollegor.
Har empati och är lyhörd – Besitter förmågan att möta människor i utsatta situationer med respekt och omtanke.
Har god samarbetsförmåga – är ansvarstagande och lösningsorienterad, samtidigt som du är en lagspelare som alltid arbetar tillsammans med en kollega och samverkar med hemtjänst nattKvalifikationer
Utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
Minst 1 års erfarenhet av arbete inom hemtjänsten
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
B-körkortÖvrig information
Tjänsten är en rotationstjänst.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
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För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vill du skapa trygghet och utvecklas? Sök nattjänst på trygghetslarmet Kontakt
enhetschef
Karin Bernhard karin.bernhard@uddevalla.se 0522697607 Jobbnummer
9956298