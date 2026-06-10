Idrottsplatsvaktmästare - semestervikariat
Lunds kommun / Fastighetsskötarjobb / Lund Visa alla fastighetsskötarjobb i Lund
2026-06-10
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
I rollen som idrottsplatsvaktmästare ansvarar du för allmänt underhåll av våra idrottsytor i Lunds tätort, så som ex trimning, renhållning, handgräsklippning etc.
Tjänsten avser ett vikariat under semesterperioden, veckorna 27-32.
Vi söker dig
Vi söker dig som har B körkort för manuell växellåda, som är serviceinriktad och noggrann med att hålla tider och deadlines.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Idrottservice är en enhet som arbetar med Lunds kommuns idrottsytor såväl ute som inne. Vi är för närvarande 23 kollegor som utför arbete åt idrotten i Lund med en uppdelning inom de olika
arbetsuppgifterna.
Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 370 medarbetare arbetar för att skapa möjligheter för alla i Lunds kommun att utöva aktiviteter, uppleva, uttrycka sig, utvecklas och umgås. Detta har ett egenvärde samtidigt som det skapar mervärden som livskvalitet, bildning, gemenskap, trygghet och ett demokratiskt samhälle. Lunds kommuns kultur- och fritidsliv ska präglas av delaktighet, inflytande och medskapande. Det ska vara tillgängligt för alla oavsett bakgrund och förutsättningar och vara långsiktigt hållbart, det vill säga tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Rickard Persson rickard.persson@lund.se Jobbnummer
9956291